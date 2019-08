La músico puertorriqueña Raquel Sofía quiere “hacer de todo” y en “libertad”

La cantautora puertorriqueña Raquel Sofía, quien se presenta mañana, viernes en el Uforia Lounge en el Mall of San Juan, dice a Efe que su momento “de hacer de todo” y “en libertad” para colaborar con cualquier artista de cualquier género musical.

Por ello y con la visión de expandir sus trabajos musicales, es que la artista continúa en promoción de su tema “A las rocas” junto al rapero puertorriqueño PJ Sin Suela, así como con su más reciente colaboración junto al cantautor chileno Mario Guerrero en el tema “Gana el amor”.

“Es el momento de hacer de todo. El fan está consumiendo todo tipo de música”, afirmó la artista boricua de 31 años.

Ante ello, adelantó que pronto lanzará un nuevo tema “más alternativo” y que mezcla el hip hop con el r&b, y después hará “un disco de todo lo que me inspira”.

“Me llama la atención en hacer música en libertad, sin tomarme las cosas en serio, sin pensar tanto en el género”, sostuvo.

“Me inspiran las colaboraciones. Ya no importa que cantes ranchera con un cantante urbano. Es expresarme libremente y divertirme. Cuando tu pasión se convierte en tu trabajo, se pierde la diversión”, enfatizó.

Raquel Sofía, a su vez, está de vuelta a su tierra después de más de cuatro meses que no la visitaba, para su presentación del viernes, y de la que adelantó que será “acústico e íntimo”, y que contará con la participación de PJ Sin Suela para interpretar por primera vez en vivo “A las rocas”.

Y, sobre el escogido de la sala para dicha presentación, la artista admitió que “hace falta”, pues además de que es positivo para un músico presentarse ante miles de personas, también es bueno hacerlo frente a menos público, pues “es más natural, relajado y bohemio”.

La causa por la que Raquel Sofía no venía a su tierra por más de cuatro meses es porque actualmente vive con su pareja en México, y es el país donde dijo que ostenta su mayoría de seguidores en la plataforma de Spotify.

“Tantos meses parecieron una eternidad. Pensaba que mi color natural es bronce, pero México me tiene verde. Iba de camino a una entrevista, veía a las montañas y el verdor, y le dije al chófer que hace no veía tantas montañas verdes. Eso de que no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, es cierto”, reflexionó.

“Yo pensaba que no era tan importante vivir cerca del mar hasta que me fui. Estoy más lejos de Puerto Rico, pero me siento más caribeña que nunca”, admitió la también autora de canciones para artistas como Juanes y Ednita Nazario.

Y, sobre su colaboración con PJ Sin Suela, ésta pensaba que sus seguidores la iban “a odiar” por el cambio radical que dio en su música, de componer y grabar temas melancólicos a uno más alegre y en otro estilo.

“Cuando saqué la canción, pues mis fans estaban listas para sufrir y llorar y pensé: ‘me van a odiar’, pero no hubo ningún comentario así. Todo fue súper positivo. Mis fans fueron bien honestos”, afirmó.

De igual forma, sobre su colaboración con el chileno Mario Guerrero, contó que el plan principal de ambos era que ésta le compusiera una canción, pero terminaron haciendo un dúo.