Nosotros somos los que tenemos que responder, dice Villalpando

El centrocampista Dieter Villalpando, de las Chivas de Guadalajara, respaldó el trabajo del técnico Tomás Boy y aseguró este jueves que los jugadores son los responsables de la irregularidad en el torneo Apertura.

“No creo que se esté jugando la permanencia el entrenador, estamos contentos con él porque trabaja bien. No se han dado los resultados no por el entrenador; nosotros somos los que actuamos en la cancha, él pone a los once, pero nosotros somos los que tenemos que responder”, afirmó el jugador en conferencia de prensa.

Con siete puntos de 18 posibles, Chivas se encuentra en el decimocuarto lugar de la clasificación con tres derrotas, dos victorias y un empate.

Villalpando, autor del gol en el partido del pasado domingo ante el Necaxa, admitió que el equipo ha tenido lapsos de buen fútbol en algunos partidos, aunque ha cometido errores que han costado goles.

“Los resultados llegan ganando y jugando bien, lo hemos encontrado por lapsos, no es suficiente. Estamos desconcentrados o no sé qué pasa en los primeros 45 minutos que son los que más nos han costado y en el segundo tiempo es cuando queremos reaccionar, estamos trabajando para que no pase desde el primer minuto”, indicó.

Agregó que el equipo ha trabajado fuerte, sin embargo le falta agresividad en la recuperación de la pelota y concentración para sumar puntos que los lleven a estar entre los mejores ocho.

“Desde que llegué a Chivas nunca había visto un equipo trabajar así; merecemos una liguilla por todo lo que se ha vivido aquí, estoy consciente de que debemos de trabajar mucho más para llegar a ese objetivo”, señaló.

El centrocampista llegó al club la campaña pasada con la idea de lograr un puesto como titular en el club de Boy y tener la regularidad que alcanzó en el Necaxa.

Dijo estar consciente de que con las lesiones de sus compañeros Eduardo López y Michael Pérez podría tener la oportunidad de saltar a la cancha desde el primer minuto el próximo sábado ante Cruz Azul.

“Uno cuando trabaja al 100 no debe de estar insatisfecho, uno da todo día con día y si no juego el fin de semana es cuestión del entrenador”, indicó.

Villalpando consideró que Chivas y Cruz Azul saldrán en igualdad de circunstancias luego de que este miércoles la “Máquina” perdió contra Xolos de Tijuana por 2-3.

“En esta liga puedes esperar cualquier cosa, nosotros vamos a salir a ganar y Cruz Azul tiene grandes jugadores. Como puede dar un partidazo, puede darte facilidades, debemos ocuparnos en nosotros, estar concentrados los 90 minutos y no debemos de regalar nada”.