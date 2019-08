Argentino Malcorra cree que los Pumas no han respondido como deben

El argentino Víctor Malcorra, centrocampista de los Pumas UNAM, aseguró que su equipo no ha respondido como se espera en el torneo Apertura del fútbol mexicano y debe hacerlo a corto plazo.

“Pumas es uno de los cuatro equipos grandes de este país y es normal que se nos pidan resultados, hay que estar a la altura de las circunstancias y hasta el momento no hemos respondido, es la realidad”, señaló este miércoles el jugador poco antes del viaje del equipo a Monterrey.

Los Pumas ocupan el séptimo lugar del Apertura con tres victorias, tres derrotas y nueve puntos, números que Malcorra interpretó como pobres, de acuerdo con las metas del conjunto.

“Estamos endeudados con el proyecto, afición y con la institución, por eso la idea de nosotros es ganar y llevar a Pumas a lo más arriba. Aún estamos en puestos de liguilla, es importante para nosotros mantenernos ahí, de ahí que en Monterrey no tengamos más objetivo que ganar”, agregó.

Los Pumas visitarán este jueves a Rayados de Monterrey en la séptima jornada del Apertura, con la necesidad de sumar en una plaza compleja.

Malcorra, ex jugador de Unión de Santa Fe en su país y de Tijuana en México, mencionó que no les preocupa la costosa nómina del Monterrey porque no sienten complejos de jugar ante un contrario entre los favoritos al título.

“El objetivo es tratar de ganar para mantener posiciones y encontrar de nuevo tranquilidad. Aunque hemos entrado en problemas seguimos entre los ocho mejores del campeonato, las cosas se han hecho bien y en partidos como ante el Morelia la semana pasada no merecíamos perder”, concluyó.