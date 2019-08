El argentino Cufré afirma que el Atlas merecía el triunfo ante el Tigres

El argentino Leandro Cufré, técnico del Atlas mexicano, aseguró hoy que sus jugadores merecían ganar ante el Tigres por el “carácter, la agresividad” y el buen funcionamiento que mostraron en la cancha.

“El equipo salió desde el primer minuto con una agresividad, con una intensidad, que es lo que me gusta a mí e interpretó bien cómo se tenía que jugar este partido. El equipo empató y la sensación es de que te quitaron dos puntos”, señaló Cufré en conferencia de prensa.

Atlas sacó el empate ante el Tigres, pese a que el árbitro marcó un polémico penalti a favor de los visitantes en el primer tiempo que el delantero francés André Pierre Gignac no logró colocar al fondo de la red.

Los locales lograron mantener la ventaja durante todo el segundo tiempo, pero Tigres alcanzó la igualada en el último minuto del encuentro en una jugada que generó dudas en el entrenador argentino.

Cufré señaló que el plantel se queda con “un mal sabor de boca” y criticó el arbitraje de la liga, en especial el del árbitro que agregó ocho minutos al tiempo del partido.

“Siempre va a generar dudas, sobre todo el tema del que no quiero hablar del arbitraje, pero se hace difícil porque nos van marcando cuatro penales, en todos los partidos que vemos hay penales, ya no se puede, (y en este) adicionó ocho minutos, no cinco, sino ocho minutos”, puntualizó.

El conjunto rojinegro escaló al séptimo lugar de la clasificación del torneo al sumar 10 puntos de 21 posibles con tres partidos ganados, un empate y tres derrotas.

El argentino consideró que el partido contra Tigres ha sido el mejor del Atlas durante las siete fechas del torneo pues se logró el funcionamiento que han buscado desde el inicio.

“Estoy triste por el resultado porque se merecían un poco más mis jugadores, pero me voy satisfecho por lo que hemos hecho en conjunto, se mostraron solidarios, se mostraron como realmente un equipo en la cancha y eso me pone contento porque es lo que buscábamos”, señaló.

Atlas recibirá el próximo viernes al América en la fecha ocho del Apertura.