Puertorriqueño Méndez recibe faja de campeón de la Organización Mundial Boxeo

El boxeador puertorriqueño Wilfredo “Bimbito” Méndez recibió este martes su faja de campeón mundial de la división mosca -105 libras- (48 kilos) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que le arrebató el pasado sábado al filipino Vic Saludar en cartelera celebrada en San Juan.

Yo me hice campeón, pero detrás de mí hay una humildad que reconoce a quienes me dieron la oportunidad. Me hice campeón en el momento perfecto. Seguiré trabajando fuerte y me tocará mantenerme”, expresó Méndez, de 22 años, en el acto celebrado en la Alcaldía de Trujillo Alto, municipio vecino a San Juan.

Méndez, a su vez, enfatizó estar “súper emocionado” por tanto la victoria -por decisión unánime- como por recibir el cinturón, lo que lo convierte actualmente en el único púgil puertorriqueño en ser campeón mundial.

Méndez, quien mejoró su palmarés a 14-1, con 5 kos, se impuso sobre Saludar, y se convirtió en el tercer puertorriqueño en la historia en ser campeón de la división de las 105 libras, junto a Iván Calderón y Álex “El Nene” Sánchez.

Por su parte, el presidente de la OMB, el puertorriqueño Francisco Valcárcel, le auguró a Méndez un camino empinado “porque tienes que mantener el título y eres ejemplo para los niños para ser un buen ciudadano”.

“Esa es la responsabilidad que asumes hoy. Cualquiera puede ser campeón mundial, pero no todos se sostienen como campeones”, enfatizó.

Próximamente se anunciarán los planes del nuevo campeón.