Vela recibe otro galardón de Jugador de la Semana y se acerca al MVP

El delantero mexicano Carlos Vela, del LAFC, se ha convertido en la gran figura de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS), donde cada semana es protagonista de alguna acción brillante y espectacular que hace que su equipo sea el ganador.

LAFC van camino de batir todas las marcas, que ya comenzaron a conseguir la pasada temporada, su primera en la MLS, pero en la presente, la segunda, tienen ya asegurada la mejor marca de la temporada regular, el pase a los playoffs y a Vela como líder máximo y destacado en la lista de goleadores (27), además de 15 asistencias.

La ultima actuación brillante del internacional mexicano la tuvo la noche del domingo cuando después de ver como el LAFC estaba abajo 1-3 en el duelo del derby de “El Tráfico” frente al Galacy de Los Angeles, doblete incluido del sueco Zlatan Ibrahimovic, quien ha dicho que él es el único “rey” que hay en la MLS, se echó de nuevo al equipo sobre sus hombros y consiguió poner el empate a 3-3.

Un tirón muscular en la pierna derecha hizo que el entrenador del LAFC, Bob Bradley, decidiese que era mejor no correr riesgo y lo sustituyó algo que no gustó a Vela cuando se cumplía el minuto 63 de la segunda parte.

Pero para entonces, con su propio gol, el tercero de su equipo en el partido, LAFC habían logrado el empate, sin luego pudiesen completar la remontada ante la ausencia de Vela.

Sin embargo, la labor realizada por Vela le hizo merecedor a que fuese nombrado por cuarta vez en lo que va de temporada el ganador del premio de Jugador de la Semana.

“No me centro en los premios individuales, me preocupa lo que pueda hacer el equipo y las metas que tenemos como grupo a conseguir esta temporada”, comentó Vela, quien no cree que la lesión le genere mayor problema de tener que estar de baja un periodo largo. “Me siento mejor y eso significa que la lesión evoluciona positivamente”.

Por su parte, Bradley también es de la opinión que la lesión de Vela no tendrá consecuencias negativas dentro del equipo, que salió reforzado por la manera como reacción en busca del empate ante el Galaxy.

De lo que si está convencido Bradley es que Vela cada jornada se hace más merecedor al reconocimiento de ser la gran figura dentro del equipo sino también a nivel de la liga.

Su consistencia y aportación permanente le hacen merecedor a que cada día sea el más claro favorito a conseguir el premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la liga.

De momento Vela, de 30 años, ya ha logrado que su equipo sea el favorito también a disputar el título de la MLS Cup cuando lleguen los playoffs y se tenga que definir al nuevo campeón.

“De eso, y de los premios individuales hablaremos cuando llegue el momento, ahora lo que tenemos que hacer es mejor cada día en el campo el rendimiento como equipo y cada uno de los jugadores darlo todo”, comentó Vela. “Los errores cometidos en defensa durante los primeros 20 minutos del partido frente al Galaxy no tienen que repetirse”.

Lo que si aseguró que van a repetirse un partido si y otro también, como lo ha hecho en los 27 que ha jugado, incluidos 26 de titular, son sus acciones individuales y de equipo que mantengan al LAFC como el rival a vencer en cada campo de la MLS en el que salgan a jugar.

Eso fue lo que hizo el Galaxy, quien al final tampoco pudo irse del campo del LAFC, el Banc of California, con la victoria que tanto deseaban y necesitaban porque Vela estuvo en acción el tiempo suficiente para evitar que sus vecinos rivales lo lograsen.