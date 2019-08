Ecuatoriano Romario Ibarra califica de especial enfrentar a su hermano Renato

El ecuatoriano Romario Ibarra, centrocampista del Pachuca del fútbol mexicano, reconoció hoy que el partido ante el América mañana en el torneo Apertura será especial porque se medirá por primera vez a su hermano Renato.

“Es un partido especial, tenía que llegar tarde o temprano, enfrentarme a mi hermano. Es algo bonito para mí y también para mi familia. Será la primera vez que compartamos una cancha como rivales”, señaló.

Romario y Renato han tenido comunicación, previo al juego del campeonato mexicano entre América y Pachuca en el Estadio Azteca y cruzaron una apuesta para hacer más interesante su encuentro.

“Hablamos para desearnos suerte. Aunque no estamos tan lejos en cuanto a las ciudades donde vivimos, no nos hemos podido ver, así que, para crear un motivo, hicimos una apuesta de que el perdedor pague una comida, ya veremos qué sucede. Que gane el mejor”,señaló.

Anuncio

Romario, bautizado así por haber nacido en 1994 año en que Brasil fue campeón del Mundo con Romario de Souza a la cabeza del equipo, es tres años menor que Renato, quien ya ha sido campeón en México con el América.

Para el presente Apertura 2019, el Pachuca decidió firmar a Romario Ibarra, internacional ecuatoriano quien compartió la pasada Copa América con su hermano.

“Fue otra etapa especial. Tengo poco tiempo en la selección y mi hermano me ayuda mucho en el rol de la experiencia. He tenido la fortuna de jugar dos partidos con Ecuador y anotar dos veces, a Chile y Argentina, pero mi hermano me mantuvo siempre con los pies atados al suelo”, cuenta.

Romario, nacido en la Provincia de Imbabura, Ecuador, ha jugado en los seis partidos del Pachuca en el Apertura y los últimos dos ha podido saltar al campo como titular, por lo que piensa que ha ganado la confianza del entrenador argentino, Martín Palermo.

Anuncio

“Me he adaptado bien y cada vez ayudo más al equipo. Lo importante no es mi evolución, sino lo que le aporto al Pachuca. Ya generamos acciones de gol y concretamos, algo que nos fallaba antes, eso nos da confianza para lo que viene. El partido ante América tiene que pasar más por el orden en la zona baja”, concluyó.