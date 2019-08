Gobierno de Puerto Rico pide a ciudadanía prepararse ante pico temporada huracanes

El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) del Departamento de Seguridad Pública (DSP) de Puerto Rico, Carlos Acevedo, pidió a la ciudadanía que se prepare ante el pico de la temporada de huracanes.

“Es importante que la ciudadanía se prepare, pues estamos entrando al periodo más activo de la temporada de huracanes. Cada persona debe tener un Plan de Emergencia Familiar que contenga la información necesaria para que, junto a su familia, pueda enfrentar adecuadamente una emergencia o desastre”, señaló este sábado Acevedo en un comunicado.

La recomendación coincide con la difusión del último boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC) EE.UU. que una zona de bajas presiones se convirtió en la quinta depresión tropical de la temporada ciclónica del Atlántico y se prevé que se fortalezca hasta llegar frente a las costas de Puerto Rico y República Dominicana como huracán la próxima semana.

El funcionario recomendó a la población que tenga suministros de agua y alimentos para un mínimo de diez días por miembro de la familia, incluyendo a las mascotas.

Anuncio

“Es meritorio recordar que la temporada de huracanes se extiende de junio a noviembre, pero un terremoto podría afectarnos en cualquier momento”, indicó.

Sobre la depresión tropical número cinco, que está siendo vigilada por el NHC, el comisionado explicó que estos sistemas atmosféricos pueden cambiar de un momento a otro, por lo que es importante estar preparados.

“Nos mantenemos en constante comunicación con el Servicio Nacional de Meteorología SNM para conocer los detalles actualizados sobre este sistema. Según han explicado, hasta el momento la incertidumbre es alta sobre el progreso y desarrollo de este sistema, por lo que el pronóstico de intensidad aún no es certero. Es importante no bajar la guardia y sobre todo, no prestar atención a rumores”, añadió el funcionario.

Del informe más reciente, publicado por el SNM se desprende que el sistema se encuentra en la latitud 10,4 Norte, longitud 47,9 Oeste, a 805 millas al este-sureste de Barbados.

Anuncio

La depresión tropical número cinco presenta un movimiento al este-sureste de 12 millas por hora y vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora.

Acevedo sostuvo que dentro del Plan de Emergencia Familiar es importante que la ciudadanía conozca la ubicación de los refugios más cercanos, tenga a la mano documentos como identificaciones, pasaporte, tarjetas de plan médico y prepare una mochila de emergencias con lo necesario para estar listos a la hora de una emergencia.