Tuchel: “Neymar seguirá sin jugar con el PSG mientras no se aclare su futuro”

Neymar no jugará este domingo en la tercera jornada de liga frente al Toulouse, y no volverá a vestir la camiseta del París Saint Germain (PSG) mientras no se aclare su futuro, indicó este sábado su entrenador, Thomas Tuchel, que precisó que ésta es la posición del club.

Tuchel, que compareció en la habitual conferencia de prensa la víspera de un partido, contó que Neymar “está cada vez más en forma” tras su recuperación por la lesión de comienzos de junio, pero “la posición del club es que si la situación no es clara, no puede jugar. (...) Si la situación está clara mañana, podrá jugar, si no, no”.

Dijo que esta semana ha entrenado “con buen ánimo” junto al resto de la plantilla, “pero por otro lado está su situación con el club, que es la misma”. Es decir, que está pendiente de si se consigue una oferta para irse de París antes del fin del mercado el 2 de septiembre, que es lo que él quiere.

Preguntado sobre si una próxima convocatoria para un partido significaría que se va a quedar en la capital francesa, el entrenador se mostró dubitativo, señaló que esa es una cuestión que habría que dirigir al director deportivo, Leonardo, y repitió: “puede jugar si la situación está clara”.

Anuncio

El técnico alemán no quiso entrar en las razones de que el delantero se quiera ir. Sobre eso, se limitó a considerar que “hay que adaptarse a cada situación” y añadió que él lo que hará será preparar a sus jugadores para que estén al mejor nivel.

Reconoció que la situación de incertidumbre sobre Neymar “no ayuda” al equipo, pero es esforzó por quitarle hierro al asunto porque “todo el mundo sabe que las cosas son así" y “eso ocurre siempre con los grandes jugadores”.

La estrella brasileña no ha jugado con la camiseta del PSG desde el pasado 11 de mayo.

Ante la posibilidad cada vez más real de que no haya ninguna oferta por Neymar que satisfaga el objetivo del PSG de recuperar los 222 millones de euros que se gastó para quitárselo al Barcelona hace dos años, el jugador y el equipo francés se preparan cada vez más a un escenario de continuidad y se esfuerzan por limar las asperezas en su relación.

Anuncio

No obstante, el delantero brasileño no ha renunciado del todo y presiona al Barcelona para que se ponga en línea con las demandas del PSG, según “Le Parisien”, que afirma que el presidente del club catalán, Josep Bartomeu, ha prometido replantear una propuesta que, como las de las últimas semanas, incluiría jugadores además de dinero.

En concreto, corren rumores de que Neymar podría jugar con el Barça prestado durante una temporada, al cabo de la cual el equipo catalán tendría una opción de compra por 170 millones de euros.

Y esa operación iría asociada a otro préstamo del Barcelona al PSG del internacional francés Ousmane Dembélé, que interesa en París.

En ese billar a tres bandas el Real Madrid aparece también tras el fichaje del astro brasileño, una hipótesis que su entrenador, Zinedine Zidane, no ha querido descartar.