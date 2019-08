Peñarol y Nacional buscan volver al triunfo a una semana del clásico

El Atlético de Madrid visita el estadio de Butarque para medirse al Leganés en la segunda jornada de LaLiga Santander, duelo que lleva parejo además el cara a cara entre los dos únicos entrenadores argentinos que actualmente trabajan en la competición.

La apuesta creciente por los técnicos españoles ha hecho que la presencia de preparadores extranjeros haya disminuido en la 2019-2020, algo que también ha afectado a los nacidos en Argentina. Pese a ello siguen siendo mayoría entre los llegados desde fuera ya que en la lista solo está también, en la actualidad, el francés Zinedine Zidane.

En el caso de Simeone, quien más tiempo lleva al frente de un club de este campeonato, afronta una nueva campaña con grandes revoluciones en la plantilla pero las aspiraciones de competir con los mejores intactas.

Por su parte Pellegrino, que logró salvar con holgura a los blanquiazules durante el primer curso en el cargo, renovó en verano su contrato con el objetivo de seguir dando continuidad al proyecto y asentar a los leganenses entre los mejores sin dejar de dar pasos hacia adelante.

Para ello espera presentar un equipo exigente que siga planteando problemas como local a todos sus rivales. Bien lo sabe el Atlético, que ha firmado tres empates en tres visitas al feudo del Leganés desde que este aterrizó en Primera.

Uno de ellos, el último, tuvo como testigos desde el banquillo al ‘Cholo’ y al ‘Flaco’. Ex jugadores ambos del Vélez Sarsfield en el pasado, han confrontado sus pizarras en cinco ocasiones con la liga española como testigo. Estas se saldaron con un triunfo para cada uno y tres empates.

Ambos tratarán ahora de romper esa igualdad pero siempre desde el respeto hacia la figura del contrario, como expresó Pellegrino en la rueda de prensa previa al partido: “Para mi es espectacular el trabajo que ha hecho Simeone”.

“El equipo siempre ha tenido un sentido grupal magnífico a todos los niveles, con y sin balón. Ha competido con los grandes equipos europeos y lo ha transformado en uno de los grandes equipos del continente en la última década”, señaló.

Consciente de que en cierta manera ambos son embajadores de su país, no quiso hablar de presión o responsabilidad: “Nunca he sentido el peso del fútbol argentino. Obviamente hay otros nombres mucho más relevantes que me han dado la posibilidad de trabajar en el fútbol y de jugar al fútbol aquí".

“El fútbol español y el argentino siempre han estado unidos porque LaLiga se ve muchísimo en Argentina, porque ha habido muchísimos argentinos en la competición. Simplemente es un privilegio para mi y ojalá pueda dejar bien sentado el prestigio que tienen nuestros entrenadores, que los hay grandísimos en el fútbol mundial”, declaró.

Carlos Mateos Gil