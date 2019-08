Feministas amenazan con paralizar P.Rico si no se declara estado emergencia

Las feministas puertorriqueñas amenazaron este jueves con paralizar la isla si en el plazo de 7 días la gobernadora, Wanda Vázquez, no declara el estado de emergencia a causa del incremento de la violencia machista contra las mujeres.

La portavoz de la Colectiva Feminista en Construcción -una de las cerca de una veintena de organizaciones que acudieron a la reunión de hoy con la gobernadora-, Shariana Ferrer, señaló tras la salida de la reunión con Vázquez que se le dio un ultimátum a la gobernadora, 7 días para declarar el estado de emergencia.

Ferrer resaltó que el ultimátum es la respuesta a una situación crítica que se refleja en que cada 8 días muere una mujer en Puerto Rico a causa de la violencia machista.

“Si el día 28 no salimos con un estado de emergencia, el 29 el país lo paralizamos las mujeres”, señaló de forma contundente.

Dijo que por ello las mujeres disponen de una semana para trabajar y recoger propuestas antes de reunirse con la gobernadora y su equipo de trabajo, tal y como pidió la jefa del Ejecutivo.

Mencionó que la gobernadora quiere hacer las cosas bien y quiere tiempo, pero que no se hace nada mientras las mujeres siguen siendo violentadas.

Respecto al trabajo de la directora de la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM), Lersy Boria, indicó que hay que hacer cosas concretas.

Tania Rosario, de la organización feminista Taller Salud, dijo por su parte que lo importante es avanzar hacia una solución al problema y separar los compromisos que necesitan asignación de fondos y los que no requieren y se pueden hacer públicos inmediatamente.

La gobernadora de Puerto Rico indicó a través de un comunicado de que se dialogó sobre las herramientas que tiene el Ejecutivo para luchar contra la violencia de género.

Vázquez dijo que acordó establecer comités de trabajo en conjunto con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres para determinar cuáles son los beneficios adicionales que traería declarar un estado de emergencia, en adición a los esfuerzos que se están haciendo en la Procuradoría de la Mujer y en las agencias del Gobierno.

La senadora y secretaria de la Gobernación de Puerto Rico a partir del próximo lunes, Zoé Laboy, sostuvo que la reunión fue para escuchar y que la gobernadora está decidida a que sea la primera reunión con estas organizaciones de las que sean necesarias.

“Ya hay una segunda reunión, así que certificó a todas las mujeres de Puerto Rico que la gobernadora está comprometidas con todas ellas”, dijo.

“Si no me sintiera segura de que la gobernadora no está totalmente comprometida no estaría aquí", dijo sobre la postura de Vázquez ante la violencia machista.

La directora de la OMP recordó que la gobernadora le había solicitado información sobre pros y contras de la declaración de emergencia y que por ello pasó el correspondiente informe.

“Presentamos un anejo donde estamos implementando todas las agencias sobre el colectivo feminista y sobre los fondos que necesitamos”, dijo.

La Oficina de la Procuraduría emitió recomendaciones sobre la orden de plan de emergencias para que la evalúen la gobernadora y la secretaria de la Gobernación.

“Nuestra recomendación es que hay que conseguir fondos para erradicar la violencia”, destacó Boria.

La reunión fue seguida fuera de La Fortaleza, sede del Ejecutivo, por decenas de mujeres que protestaron por la violencia machista que cada mes se cobra la vida de varias mujeres.

Las noticias de las últimas semanas de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas ha contribuido a que se incremente el reclamo de las organizaciones feministas en favor de que el Ejecutivo declare el estado de emergencia.

En la reunión de hoy estuvieron presentes además la administradora de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (Assmca), Suzanne Roig, y representantes del Departamento de Justicia y del Negociado de la Policía.

Las organizaciones y entidades invitadas a la reunión fueron CAPROMUNI, Casa de la Bondad, Casa Protegida Julia de Burgos, Centro de la Mujer Dominicana, Coalición Las Lolas, Colectiva Feminista en Construcción, Coordinadora Paz para la Mujer, Escuela de Medicina San Juan Bautista y el Centro Salud Justicia, Fundación ALAS para la Mujer, Hogar Nueva Mujer, Hogar Ruth, La Perla del Gran Precio, Mumas Renaciendo Corp., Red de Albergues de Violencia Doméstica, y Siempre Vivas.