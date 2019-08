Taylor Swift anuncia que volverá a grabar sus cinco primeros álbumes en 2020

La cantante Taylor Swift anunció este jueves en Nueva York que va a regrabar sus cinco primeros álbumes a partir de noviembre de 2020, justo un día antes de la salida de su nuevo trabajo “Lover”.

Swift fue entrevistada en el programa “Good Morning America”, de la cadena ABC, y confirmó los rumores sobre una posible regrabación de sus discos: “Sí, es verdad, y es algo que me emociona mucho hacer. Mi contrato dice que, a partir de noviembre de 2020, el próximo año, puedo regrabar los álbumes del 1 al 5".

La afirmación supuso un griterío entre todos los fans asistentes a un show de la artista en el neoyorquino Central Park, donde ofreció un breve concierto de canciones nuevas como “ME!” o “You Need to Calm Down”, así como otros éxitos anteriores como “Shake It Off”.

Esta decisión de la cantante viene tras la compra de su antiguo sello discográfico Big Machine por parte del empresario estadounidense Scooter Braun, representante de Justin Bieber y Ariana Grande, y al que Taylor Swift ha definido como acosador.

Swift, de 29 años, reaccionó a la noticia conocida el pasado julio acusando al dueño de Big Machine, Scott Borchetta, de no entender la “lealtad” más allá de un contrato, y a Scooter Braun de someterla a un “acoso (‘bullying’) incesante y manipulador” durante años.

“Scooter me ha despojado de mi trabajo vital, que no he tenido la oportunidad de comprar. Esencialmente, mi legado musical está a punto de ir a las manos de alguien que ha intentado desmantelarlo”, dijo entonces Swift, para quien Borchetta y Braun buscan “controlar a una mujer que no quiere ser asociada con ellos”, y con “perpetuidad”.

Ahora, Swift busca regrabar “Taylor Swift” (2006), “Fearless” (2008), “Speak Now” (2010), “Red” (2012) y “1989" para poseer sus derechos: “Creo que los artistas merecen que su trabajo les pertenezca”, aseguró.

La intérprete explicó sobre su nuevo trabajo, “Lover”, que “una de las cosas más importantes de este álbum es que será el primero que me pertenezca en mi vida”.

El disco sale a la venta mañana viernes, pero en la preventa ya se han adquirido cerca de un millón de copias.

“Es una locura”, dijo Swift ante las cámaras del programa matutino, agradeciendo a sus fans el “maravilloso apoyo”.

También les dijo que este proyecto para recuperar sus derechos de autora va a tomarle mucho tiempo: “Es el próximo año, voy a estar muy ocupada”.