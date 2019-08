El argentino Guede apostó por el Morelia porque es un equipo en crecimiento

El argentino Pablo Guede aseguró hoy que el Morelia es un equipo con crecimiento y por eso aceptó fichar como entrenador del equipo, al que tratará de poner en los primeros lugares del torneo Apertura 2019 del fútbol mexicano.

“El club está creciendo en todos los ámbitos, eso me gustó mucho, además de que el plantel con el que contamos es de mucha calidad”, señaló Guede en su presentación un par de horas después de haber sido anunciado como técnico del club.

El Morelia despidió el pasado fin de semana al argentino Javier Torrente como consecuencia de los malos resultados del equipo, decimoquinto del Apertura con una victoria y cuatro derrotas.

Guede, de 44 años, tuvo buenas actuaciones al frente del Colo Colo chileno y luego de un año en el Al-Ahli de Arabia Saudita, llegó al Morelia con mentalidad de levantar al equipo, según señaló en su presentación ante los medios.

Anuncio

“Este Monarcas se caracterizará por buscar la victoria en cada partido”, indicó el técnico.

El sudamericano desmintió que no conociera a sus futbolistas, dijo que malinterpretaron sus palabras al llegar ayer al país porque sigue la liga de México hace años.

“No dije que no conociera al plantel, los conozco a todos; otra cosa es que los haya tenido o no los haya tenido. sigo la liga de México desde hace bastante tiempo, es mi deber conocer a los jugadores de las ligas que me interesan”, apuntó.

El estratega minimizó este miércoles sus comentarios acerca de sus cábalas como entrenador, entre las que están regar con agua bendita la banca, plantar ruda alrededor del campo o poner junto a su asiento una imagen de San Expedito, patrono de las cosas urgentes o graves.

Anuncio

“Eso trascendió mucho pero no tiene importancia, por el trabajo de los jugadores”, señaló, aunque dejó claro que seguirá con sus recursos para atraer la buena suerte porque con ellos le ha ido bien.

El Morelia recibirá el próximo viernes a los Pumas UNAM del entrenador español Michel en un partido en el que Guede no estará en el banquillo porque no cuenta aún con permiso de trabajo.

Si arregla sus papeles, podrá estar en el San Luis-Morelia, el próximo martes, o en el Morelia-Veracruz, el 30 de agosto, en las dos siguientes jornadas del Apertura.