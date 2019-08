José Andrés y los Adrià se alían con LaLiga en su restaurante de Nueva York

Los chefs José Andrés y los hermanos Adrià se han aliado con LaLiga para que su Mercado Little Spain, emblemático espacio culinario en Manhattan, sea sede oficial de LaLiga en Nueva York, de tal forma que allí se puedan ver todos los partidos de fútbol de la competición española.

LaLiga North America y ThinkFoodGroup anunciaron así su asociación en un comunicado, de tal forma que a lo largo de esta temporada Mercado Little Spain ofrecerá todos los partidos de fútbol en vivo y organizará eventos especiales, lo que permitirá a los aficionados experimentar la pasión de la liga en el nuevo barrio de Hudson Yards.

“Estamos encantados de tener a Mercado Little Spain como nuestra sede oficial en Nueva York, y de crear un espacio donde los aficionados puedan experimentar juntos lo mejor de la cultura española: comida y fútbol”, dijo Boris Gartner, CEO de LaLiga North America, quien recordó que “José Andrés es un reconocido embajador de España en EE.UU., es un fanático apasionado de LaLiga, y estamos orgullosos de asociarnos con él para acercar España a EE.UU.”.

Inaugurado en marzo de 2019 por los chefs españoles José Andrés y Albert Adrià, Mercado Little Spain es un destino gastronómico español abierto todo el día que ha entrado fuerte en la ciudad de Nueva York, con buenas críticas de periodistas gastronómicos como los del The New York Times.

“El fútbol siempre ha sido una gran parte de mi vida, junto con la de muchos españoles y cada vez más estadounidenses todos los años”, dijo José Andrés en la nota. “Nuestra asociación con LaLiga nos dará un lugar de encuentro para todos nosotros -estadounidenses, españoles, todos- que queremos disfrutar del mejor deporte del mundo”.

LaLiga North America es una empresa conjunta entre LaLiga, la asociación profesional y de competición de fútbol de primera línea de España, y Relevent Sports Group, un grupo multinacional de medios de comunicación, deportes y entretenimiento, que representa en exclusiva a LaLiga en los Estados Unidos y Canadá en todas sus actividades de negocios y desarrollo.

La operación apoya el crecimiento de la liga en la región a través de actividades relacionadas con el consumidor, incluyendo desarrollo de contenido, eventos y activaciones, acuerdos de marketing, academias juveniles, desarrollo de entrenadores de fútbol juveniles, partidos de exhibición y planes para tener un partido oficial de LaLiga Santander en los Estados Unidos.