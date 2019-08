Puerto Rico veda importar plátanos y guineos por hongo en fincas en Colombia

El secretario de Agricultura de Puerto Rico, Carlos Flores, anunció este miércoles una veda de importación permanente de plátanos y guineos desde Colombia, por un hongo descubierto en dicho país sudamericano que entonces podría afectar la producción de dichos frutos en la isla caribeña.

La prohibición a la que el funcionario se refirió en rueda de prensa hoy es por el hongo conocido como Fusarium Oxysporum Raza 4 Tropical, encontrado en dos fincas del departamento de La Guajira, en el norte de Colombia.

El hongo Fusarium Oxysporum Raza 4 Tropical es una enfermedad que afecta a plantaciones de plátanos y guineos, la cual produce marchitamiento y muerte de las plantas.

Este hongo habita en el suelo y forma estructuras de resistencia que permiten que se mantenga presente y sobreviva por más de 30 años.

“Estamos hablando de una enfermedad bien peligrosa, que no está en Puerto Rico, que está en Colombia, que no estaba en este hemisferio y no queremos que llegue a Puerto Rico. Esa es la razón por la que Puerto Rico está tomando medidas pro-activas”, explicó Flores en la conferencia de prensa.

Esas medidas se aprobaron en una reunión que tuvo hoy Flores con miembros de la Asociación de Productores de Plátanos, la Asociación de Productores de Guineos, la Patrulla Fronteriza estadounidense, investigadores, científicos y productores de los frutos para discutir los riesgos que podría ocasionar el hongo en la principal industria de cultivo económico en la isla.

Las cinco medidas fueron: implantar con todo el rigor la cuarentena de importación de plátanos y guineos a Puerto Rico, establecer un programa de educación y capacitación a los agrónomos en coordinación con el Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, establecer una vigilancia por región y constituir los controles de bioseguridad.

Sobre la primera medida, Flores explicó que esta significa ser más estricta en la reglamentación para prohibir la entrada de plátanos y guineos a la isla.

“Ahora mismo, el mercado de importar está cerrado por estas medidas sanitarias. Lo vamos a elevar también a nivel federal. Ya se hizo la petición para que también las agencias federales lo incluyan dentro de su reglamentación”, indicó.

Actualmente Colombia exporta bananos a más de 20 países, entre ellos Alemania, Arabia Saudita, Australia, Canadá, China, Corea del Norte, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Japón y Marruecos.

La veda de importación de plátanos y guineos a la isla es también para evitar la propagación de enfermedades como cigatoga negra, el moco bacteriano y el llamado “mal de Panamá", que es el hongo Raza 4.

“Al ver esas plantas que deben producir y se ven caídas, hay que sospechar que hay una enfermedad muy agresiva y por eso los agricultores van a estar pendiente y que los laboratorios vean qué enfermedad tiene”, abundó Flores.

Flores, no obstante, dijo que debido a la gran producción de plátanos y guineos en Puerto Rico, en las al menos 4.724 hectáreas de plátanos y de 2.400 de bananos producidas después del paso del huracán María en septiembre de 2017, “ahora somos autosuficientes y por eso no es necesario traer” estos frutos.

De acuerdo con Flores, en Puerto Rico existen 8.000 agricultores que producen plátanos y unos 2.500 de guineos.

“Lo que no queremos es que nadie piense que no va a llegar la enfermedad. Tenemos que ser pro-activos y que no llegue”, enfatizó.

Flores detalló que los cambios más drásticos que le ocurren a los plátanos y guineos al obtener el hongo son que la planta va cambiando de color, las hojas se van tornando más amarillas, se ponen débil, se doblan y no producen frutos.

Otras sugerencias que brindó Flores, fueron que los puertorriqueños que viajen a Colombia y visitan una finca, que laven toda la ropa que llevaban puesta para así no propagar el hongo.

Sugirió además, que si la enfermedad llega a Puerto Rico, “la detectemos al instante, pues de esa medida debemos erradicarla y confinarla y no tener mayores problemas”.

El funcionario, a su vez, aseguró a los puertorriqueños que continúen consumiendo los plátanos y guineos que compran en los comercios.

“Nosotros tenemos una ventaja, y es que somos en una isla, de que tiene que ver en avión o barco. Ya nosotros tenemos los puntos donde recibimos la mercancía, tenemos nuestros inspectores verificando que todo venga correctamente. Esperemos que esto no moleste al público en general porque es vital mantener la salud”, afirmó.