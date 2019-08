Abogados de indocumentada lactante detenida contradicen a ICE

Los abogados de María Domingo García, la indocumentada guatemalteca que lleva unas dos semanas en un centro de detención en Luisiana, aseguran que la mujer dejó saber a los agentes de ICE que la detuvieron que era una madre lactante de un bebe de cuatro meses.

La inmigrante fue arrestada por agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) el pasado 7 de agosto durante una redada efectuada en siete plantas procesadoras de alimentos en Morton, Misisipi, y que con sus 680 detenidos, muchos de ellos indocumentados, es considerada una de las más grandes hechas en el país.

Ray Ibarra Maldonado, uno de los abogados pro bono que representa a la inmigrante, que es madre de tres hijos estadounidenses, dijo a Efe que Domingo García asegura haber notificado a los agentes que estaba dando de lactar a su hija de cuatro meses, pero a pesar de ello aun sigue detenida.

La agencia federal cuenta con protocolos según los cuales por razones humanitarias, las embarazadas y las mujeres lactantes son dejadas en libertad mientras se procesa su caso en la corte, de acuerdo al abogado.

Anuncio

ICE emitió una declaración en la que asegura que la guatemalteca sigue detenida ya que no sabían de su estado cuando fue detenida.

Ibarra Maldonado señaló además que la agencia federal le comunicó que Domingo García fue “revisada” el pasado 19 de agosto y confirmaron que la mujer no está lactando.

“No confiamos en ICE, nosotros no estuvimos presentes cuando este examen médico se hizo”, dijo Ibarra Maldonado, cuya oficina está Arizona y mañana se reunirá en persona con su cliente en Luisiana.

Afirmó que no se les ha proporcionado información sobre quien o quienes hicieron este examen medio, ni sus credenciales profesionales.

Anuncio

“Que no esté lactando en este momento no significa que no haya estado lactando cuando fue detenida”, enfatizó.

Juliana Manzanares, quien también forma parte del equipo legal que representa a la indocumentada, dijo a Efe que al margen de si ICE sabia o no que su cliente estaba lactando, lo cierto es que tiene toda esta información desde la semana pasada y aun así se rehúsan a dejarla en libertad.

Los abogados han solicitado una fianza sobre lo que hasta ahora no han recibido respuesta.

Domingo García, que no tiene ningún tipo de antecedente criminal, es madre de otros dos hijos, de 3 y 11 años, quienes como el bebé se encuentra con su padre en Misisipi.