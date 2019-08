Boy admite preocupación por la defensa del Guadalajara tras goleada

El mexicano Tomás Boy, entrenador de las Chivas de Guadalajara, aseguró este martes que le preocupa el desempeño del equipo en el área defensiva luego de recibir cuatro goles del León el pasado sábado en el torneo Apertura.

“No me gusta es que nos hayan metido cuatro goles, eso no me tiene bien. Nosotros cometimos un par de errores individuales que son parte de la situación, no me gusta, pero también tuvimos muchos aciertos al final del partido, pero pudimos tenerlos al inicio”, expresó el estratega en conferencia de prensa.

Boy consideró que el marcador en contra “fue excesivo” para el trabajo futbolístico que han realizado sus dirigidos en el arranque del torneo y aceptó que el funcionamiento en el terreno de juego ha sido “irregular”.

“Hemos encontrado que nuestro funcionamiento ha sido irregular, por momentos muy bueno y por momentos muy malo y eso tiene que cambiar. Para poder alcanzar a esos adversarios a ese nivel o para mejorar el nivel necesitamos mejorar muchísimo, sobre todo en la consistencia del partido”, consideró.

Anuncio

Luego de cinco jornadas Chivas se coloca en el undécimo puesto de la clasificación del torneo con dos victorias, dos derrotas y un empate, nueve goles a favor y ocho en contra.

Boy se refirió a las cuatro jugadas en el encuentro contra León que fueron resueltas mediante el VAR y consideró que esta herramienta ha generado presión entre los árbitros y ha interferido en su desempeño en la cancha.

“El árbitro está presionado con el VAR, ya no dirige, da la impresión de que no toma todas las decisiones; en la medida en que los árbitros entiendan que es una ayuda para ellos van a poder dirigir más tranquilos, a muchos se ve que no les gusta y creo que la presión ha hecho mella de algunos”, expresó.

El técnico rojiblanco reconoció el trabajo que han realizado los delanteros Alexis Vega y Alan Pulido y defendió a Oribe Peralta, criticado por su falta de goles en el equipo al que llegó como el fichaje estrella para esta temporada.

Anuncio

“Oribe hace muchas más cosas que goles y desde mi punto de vista ha trabajado bien. Estamos esperando que encuentre su mejor versión físicamente, y trabaja muy bien para el equipo en la zona donde va, no se han presentado los goles, pero va a meterlos”, recalcó.

Chivas se entrenó este martes con miras al partido del próximo domingo ante el Necaxa en la sexta jornada del Apertura.