Cantante mexicana Joy denuncia trato homófobo en la expedición del pasaporte

La cantante Joy Huerta denunció haber sufrido un trato homófobo al tramitar junto a su esposa el pasaporte de su hija, por lo que la Cancillería mexicana recordó este martes a sus trabajadores que la discriminación está “estrictamente prohibida”.

“Hace mucha falta que sensibilicen a su personal ya que preguntar quién es la madre biológica o pedirme que ponga las huellas en el pasaporte de mi hija como el padre no solo es insensible, también discriminatorio”, expresó la cantante mexicana en un mensaje de Twitter dirigido a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Según el relato de Joy, el matrimonio acudió a las oficinas con todos los papeles oficiales necesarios pero cuando los funcionarios vieron a “dos mamás” les pidieron el acta de nacimiento de la hija, un documento no requerido para el proceso.

“Que me lo pidan con una sonrisa no lo hace menos discriminatorio y no le quita ser presunción de criminalidad”, expresó.

El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien impulsó el matrimonio igualitario cuando fue alcalde de Ciudad de México (2006-2012), respondió al mensaje dando la razón a la artista y prometiendo tomar medidas al respecto.

“Desde luego tienes razón. Como impulsor del matrimonio igualitario, te aseguro nos aplicaremos para que lo descrito no vuelva a ocurrir. Gracias por publicarlo”, dijo el canciller.

Además, la SRE difundió una misiva dirigida a los titulares de todas sus delegaciones en las que se recuerda que la Constitución mexicana prohíbe toda discriminación por origen étnico, de género, de edad, discapacidad, condición social, religión, de preferencias sexuales y por estado civil.

“Queda estrictamente prohibida cualquier discriminación contraria a los preceptos normativos que constituyen el marco jurídico de expedición de pasaportes y, sobre todo, aquellos contrarios al respeto a los derechos humanos”, expone la carta, firmada por el director general de Delegaciones, Carlos Alfonso Candelaria.

Además, recordó que el reglamento interno establece que los documentos adicionales solo deben pedirse en caso de “una duda fundada” y las entrevistas deben hacerse “bajo la premisa de máximo respeto de los derechos humanos de los solicitantes”.

“Evitando en todo momento preguntas intrusivas que no lleven a una consideración objetiva respecto a la acreditación de la nacionalidad, identidad y filiación legal”, añadió.

Más de la mitad de los 32 estados de México tienen leyes en favor del matrimonio igualitario, entre estos la capital del país.

Y en el resto, las parejas del mismo sexo, aunque no exista la normativa, pueden ampararse en una resolución de la Suprema Corte del 2016 que declaró inconstitucionales las leyes estatales que prohíben el matrimonio homosexual.