Alcaldesa de Morovis presenta demanda contra acueductos por discriminación

La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, presentó una demanda contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) de Puerto Rico ante el patrón de discrimen al que considera que la entidad “ha sometido a las comunidades de Morovis en el suministro de agua potable”.

“Por años, el problema de la intermitencia en el servicio. Hay personas que en un mes, tienen agua una semana. En todo Morovis la gente sabe de memoria las excusas que la gerencia de la AAA expone para negarnos el servicio. Ahora vamos a los tribunales a defender el derecho de todos los moroveños a tener el mismo servicio que los demás pueblos”, expresó la alcaldesa en un comunicado, quien además es vicepresidenta del Partido Popular Democrático (PPD) de la isla, en el interior de la isla.

Maldonado, además, colgó en las redes un vídeo informativo donde presenta todas las gestiones que ha realizado para procurar el servicio.

“Desde reuniones a nivel regional y nacional, hasta denuncias a la prensa con detalles específicos del discrimen al que estamos sometidos todos los moroveños. Incluso, luego del huracán María, tuve que separar de los pocos recursos que teníamos para ir a Estados Unidos a comprar dos camiones cisterna para llevar agua a los barrios ante la inacción de la AAA. Primero llegaron los camiones desde el estado de la Florida, que el agua de la AAA. Así de grave es la situación”, dijo.

“Lo único que llega a tiempo son las facturas, en eso no fallan”, subrayó.

Maldonado indicó además la importancia que tienen los municipios en la vida de las comunidades, pues son los ayuntamientos la primera línea de servicio a los ciudadanos.

“A diario recibo llamadas, visitas, recados de casos particulares que me llenan de mucho dolor ante el drama humano que representa el suplido de agua potable. Ese dolor se ha transformado en indignación y por eso no hemos tenido más remedio que ir a los tribunales. La justicia para nuestra gente la vamos a lograr, no me queda la menor duda”, concluyó la alcaldesa.