Dumoulin deja el Sunweb para fichar por el Jumbo-Visma

Tom Dumoulin confirmó este lunes que después de ocho años deja a su actual equipo, el Sunweb, y minutos después el Jumbo-Visma anunció el fichaje del ciclista holandés, ganador del Giro de Italia en 2017 y segundo en 2018.

El Jumbo-Visma holandés comunicó la noticia del fichaje mediante un vídeo publicado en redes sociales inmediatamente después de que Dumoulin anunciara que dejará al Sunweb al final de la presente temporada.

Campeón mundial en 2017 y subcampeón olímpico en Río 2016 en la modalidad contrarreloj, Dumoulin fue segundo en el Tour de Francia en 2018

“Realmente me duele. Mi corazón está aquí y juntos hemos conseguido grandes cosas de las que estoy muy orgulloso. He demostrado con el Sunweb que ganar una gran ronda es posible con este equipo y no tengo ninguna duda de que podríamos hacerlo otra vez”, comenta el ciclista en un comunicado.

Dumoulin reconoce que sin el equipo Sunweb no habría estado donde está ahora y siempre le quedará agradecido, “por las oportunidades que me ha dado”, dijo, “y por permitirme explorar mis opciones con un nuevo equipo”.