Peñarol homenajea a Diego Forlán por su trayectoria y paso por el club

El club uruguayo Peñarol rindió homenaje este domingo al exfutbolista Diego Forlán por su trayectoria y paso por el club, en el entretiempo del partido ante el Juventud del Torneo Intermedio del fútbol charrúa.

Entre aplausos, cánticos y la alegría de las miles de personas que estaban en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo, Forlán, hincha de Peñarol, fue reconocido en el centro del campo.

El exfutbolista, que anunció su retiro hace pocas semanas, ingresó al terreno de juego junto a sus hijos y recibió una camiseta de Peñarol con su nombre y una placa, en reconocimiento a su pasaje por el club.

En este sentido, Forlán dijo a Efe que está “feliz” por este homenaje que le hizo Peñarol y aseguró que “es un orgullo” que lo contactaran para reconocerlo.

“La verdad que no lo esperaba, me llamó esta semana el presidente del club y me preguntó si iba a estar el fin de semana. Estoy feliz de la vida por justo poder estar, recibir el reconocimiento y por el cariño de la gente”, enfatizó el exfutbolista.

Forlán jugó en Peñarol entre 2015 y 2016 y fue una de las piezas claves para que el equipo obtuviera el campeonato uruguayo.

Junto a los obsequios que recibió, la directiva aurinegra también preparó un video con los mejores momentos del uruguayo en Peñarol.

Forlán, por su parte, firmó balones y los pateó a todas las tribunas del estadio para que los aficionados pudieran quedarse con un recuerdo de su ídolo.

El exfutbolista señaló que este es el primer reconocimiento que recibe desde que se retiró y dijo que lo hace muy feliz que haya sido por parte del club del que es hincha.

Respecto a sus primeros días como exfutbolista, dijo que están siendo “muy tranquilos” y que se está dedicando principalmente a pasar tiempo con su familia y viajar.

Sobre su fiesta de despedida, explicó que todavía no hay nada confirmado ya que es difícil organizar ese tipo de eventos.

Además del Peñarol, Forlán tiene una extensa y reconocida trayectoria entre los que se incluyen grandes equipos de la talla del Manchester United , el Independiente, el Atlético de Madrid, el Villarreal, el Inter de Milán y el Internacional de Porto Alegre, entre otros.

El exfutbolista también se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la historia de la selección uruguaya, fundamentalmente en el Mundial de Sudáfrica 2010, en el que la Celeste se quedó con el cuarto lugar del torneo y Forlán obtuvo el Balón de Oro.

El uruguayo también fue ganador del Trofeo Pichichi de la Liga Española en la temporada 2008-2009, de la Bota de Oro de la UEFA y del Trofeo EFE en 2005 y su palmarés en clubes incluye títulos de la Liga Premier, la FA CUP, la Intertoto, la Europa League y la Supercopa europea, entre otros.