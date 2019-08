El guardameta uruguayo Sosa reconoce que quiere oír hablar más del Morelia

El uruguayo Sebastián Sosa, guardameta del Morelia de México, reconoció este jueves que le gustaría que se hablara más de su equipo, aunque para ello necesitan tener buenos resultados.

“Hay equipos grandes con mayor afición que nosotros y alcance en los medios de comunicación. Si el Morelia no pelea cosas importantes no se hablará de nosotros y queremos poner al equipo en el foco, lo tenemos claro”, comentó sosa a Efe.

Según el portero, le gustaría que el Morelia tuviera mayor influencia en los aficionados porque eso significa un aumento de fama.

“Queremos volver al camino y que se hable de cada uno de nosotros, es un propósito de vestuario. Si ponemos a Morelia en los primeros planos, se correrá la voz de que hay buenos jugadores en este proyecto”, insistió.

Anuncio

Sosa, nacido en 1986, consiguió la titularidad en el Morelia en el 2017 y adquirió relieve por su especialidad en atajar penaltis. De esa forma, contribuyó a que su equipo llegara a la final de Copa Mx ante las Chivas de Guadalajara.

“He venido en ascenso con este equipo. En Pachuca, Mineros y Rosario Central, me tocó vagar mucho, así que deseaba ser titular en Morelia. Tuve que remar desde atrás porque había un gran arquero como Felipe Rodríguez”, recordó.

El portero uruguayo se convirtió en los últimos tres torneos quien más atajadas tuvo con promedio de 61 por certamen, “lo cual es parte de mis buenas actuaciones. Consideró que son cosas positivas, pero al final estadísticas que quedan en el pasado, aquí se debe demostrar a diario lo que es”.

El Morelia ha tenido un Apertura incierto y con pasajes oscuros. En cuatro partidos acumula tres derrotas a cambio de una victoria, por lo que Sebastián Sosa considera deben concentrarse para tomar el camino de los triunfos.

Anuncio

“Me duele el momento que atravesamos, sin embargo, lo que resta es trabajar hasta perfeccionar nuestro sistema. Lo que más quiero es dejar huella, no pasar inadvertido, sino legar una estrella al club que no sólo me ha dado tanto sino a mis compañeros también”, agregó.

En la jornada cinco del campeonato mexicano, el Morelia visitará al América en el Estadio Azteca; Sosa consideró que, aunque la prueba exige un nivel mayúsculo, es momento también de mejorar en el campo.

“Las pruebas fuertes vienen ante equipos que parecen invencibles. Es tiempo de dar una buena cara, porque eso nos dará realce a todos. Si ganamos al América podremos salir del bache. No todo es malo. Desde que salvamos del descenso al equipo en 2017 clasificamos a tres liguillas, regresamos al Morelia a donde merece, se ganó respeto”.