Hacienda de P.Rico realiza nuevo pago a patronos retuvieron empleados

El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, informó este jueves sobre el desembolso de 23 millones de dólares adicionales a patronos que realizaron reclamaciones o enmiendas bajo el programa de Beneficio por Retención de Empleados (en inglés “ERTC”), tras el paso de los huracanes Irma y María en el año 2017.

“Este desembolso más reciente se suma a la cantidad de 423.884.667,11 dólares, pagada a alrededor de 16.955 patronos hasta la fecha, para un total de 448.509.013,30 dólares, en pagos enviados bajo este programa”, dijo Parés.

El funcionario añadió que este último desembolso corresponde a 143 reclamaciones, quedando pendientes de evaluación y pago 63 casos, que se atenderán a la brevedad posible.

El beneficio es un pago en efectivo a la cuenta de banco de los patronos elegibles, que puede ser hasta de 1.920 dólares por empleado.

La ley conocida como el Disaster Tax Relief and Airport and Airway Extension Act of 2017, aprobada por el Congreso de Estados Unidos, hizo extensivo a Puerto Rico los beneficios aprobados a nivel federal, gracias a un acuerdo entre el Departamento de Hacienda y el Tesoro de Estados Unidos, tras los daños de los huracanes Irma y María.

Parés aclaró que los patronos que presentaron solicitudes en o antes del 30 de junio de 2019 para recibir el beneficio, todavía pueden presentar sus enmiendas a las reclamaciones hasta el 15 de septiembre.

“Entendemos que esto representa una oportunidad para aquellos patronos que, por diferentes causas o razones fuera de su control, no pudieron completar el proceso de reclamación”, concluyó.