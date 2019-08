Enrique Meza acepta que el Veracruz busca jugar bien, no bonito

El entrenador de los Tiburones de Veracruz, Enrique Meza, aseguró que su equipo busca jugar bien, sin importar si lo hace bonito, para hilvanar una racha de triunfos y salir de la crisis en el torneo Apertura 2019.

“Estamos buscando jugar bien, no estoy hablando de jugar bonito; a veces nosotros intentamos jugar bonito y se requiere jugar bien para no estar perdiendo con tanta frecuencia el balón”, señaló este miércoles el técnico.

Los ‘escualos’ de Meza suman un empate y dos derrotas en sus primeras tres apariciones en el Apertura y aunque ocupan el último lugar con un punto, Meza cree que a veces su cuadro fue superior a los rivales, aunque eso sirvió de poco.

“Se gana con resultados, metiendo la pelota y hasta el día de hoy los equipos rivales han metido más veces la pelota que nosotros. Tampoco puedo fantasear pensando eso (el buen desempeño) para justificarme; nos hace falta mejorar mucho”, agregó.

Meza explicó que sus futbolistas pierden muchas pelotas en regates y esos regates solo producen contragolpes, lo cual deberán enmendar para tratar de mostrar un buen rendimiento el próximo domingo ante los Pumas UNAM del entrenador español Michel.

“Pumas está jugando con intensidad; a las 12 del día, con calor, la verdad que esa cancha tiene su peso específico, pero la cancha no va a jugar, vamos a jugar dos equipos”, señaló.

Según el estratega, con la llegada de Michel, los universitarios han modificado su forma de juego, la presión la intentan hacer desde adelante y el reto del domingo será difícil.

“Por esa razón estamos trabajando mucho en base a que la movilidad y la posesión de la pelota sea importante”, insistió.

Veracruz muestra la peor defensa del campeonato con 12 goles recibidos en tres partidos, en lo cual influyó la goleada 7-0 que sufrió ante el Necaxa en la tercera jornada del campeonato.

Meza lamentó las numerosas interrupciones del juego y alertó que ya no pueden perder tantos balones.

“Cualquiera pensará que lo que estoy pidiendo es ilógico y es algo que siempre produce resultados, cuesta trabajo porque el jugador no termina de entender que es necesario cuidar la pelota. No es jugar para atrás, es cuidar la pelota para que el rival no recupere el balón y a partir de eso crear un volumen de juego”, concluyó.

Hoy el Veracruz continuó su preparación para visitar el domingo a los Pumas con un entrenamiento que incluyó fútbol en espacios reducidos ante la mirada del técnico que comenzó a definir su alineación para el duelo ante los Pumas.