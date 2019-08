Menores en P.Rico pueden ser tratados sin urgencia sin patria potestad

El Gobierno de Puerto Rico aprobó este miércoles la ley 139 del 2019 para crear la “Ley de consentimiento por representación para tratamiento médico no urgente a menores de edad” por la que autoriza el ofrecimiento de tratamientos médicos no urgentes a menores de edad sin ser necesaria la presencia de la persona con patria potestad del menor, siempre y cuando la persona con patria potestad, haya prestado su consentimiento.

La medida de la autoría de la representante María Milagros Charbonier expresa que el artículo 152 del Código Civil de Puerto Rico permite que, en el evento de una emergencia médica de vida o muerte, el personal médico de emergencias o el profesional de salud con licencia le brinde tratamiento médico o quirúrgico a un menor sin el consentimiento de cualesquiera de los padres con patria potestad, el tutor del menor no emancipado o la persona que ostente la custodia temporera del menor con autoridad legal para ello.

No obstante, el mencionado artículo no menciona el tratamiento médico no urgente.

Ante este vacío la nueva legislación busca permitir que las personas con patria potestad puedan prestar su consentimiento para que los menores puedan recibir determinado tratamiento médico no urgente, siempre y cuando, estén acompañado por otro adulto autorizado.

Anuncio

“Puerto Rico carece de legislación que regule el ofrecimiento de tratamientos médicos no urgentes a menores de edad si no está presente uno de sus padres con patria potestad. En otras jurisdicciones en los Estados Unidos ya existe legislación para que familiares o tutores autorizados por los padres puedan acompañar a sus hijos a recibir servicios médicos que no son de carácter urgente”, dijo en un comunicado difundido por Charbonier.

El mundo “ha cambiado y en muchos hogares ambas parejas trabajan y en ocasiones son los familiares más cercanos quienes en ocasiones asisten a los hijos de las parejas con visitas médicas de seguimiento, entre otras. Y nosotros no podemos quedarnos a atrás tenemos también que avanzar a estos fines”, indicó.

La American Academy of Pediatrics ha establecido parámetros y sugerencias para diseñar políticas institucionales que atiendan el tratamiento no urgente de menores de edad cuyos representantes legales (padres o tutores) no se encuentran presentes al momento del encuentro.