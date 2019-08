Judoca panameña medallista en Panamericanos reclama por poco apoyo a deporte

La judoca panameña Kristine Jiménez, ganadora de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019 en los -52 kilos, dijo a Efe que ha llegado a pensar en dejar la disciplina debido al poco apoyo que recibe en el país centroamericano.

“La verdad todos los días cuando me levanto pienso en eso, abandonar. Pero igualmente todos los días cuando me acuesto lo hago con mi meta en la cabeza: ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020", señaló la atleta panameña de 23 años.

La judoca, quien se colgó una de las cuatro medalla de bronce de Panamá en los Panamericanos, expresó que “es una alegría” haber obtenido la presea, pero recordó que la misma no se suma al puntaje para el ranking.

Por ello, Jiménez pidió a las autoridades que se le envíe a los torneos mundiales de judo, que dan puntos para cumplir su meta de estar en Tokio.

Anuncio

“La esperanza que esto de la falta de apoyo para entrenar cambie, es poca. Así pasó el año pasado cuando gane oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, de enero a agosto, no he ido a ningún evento para prepararme. Gane una medalla de oro en ese momento, pero hay menos apoyo, hay veces que es frustrante, pero hay que seguir adelante”, dijo.

Gracias al oro en los Centroamericanos y del Caribe 2018, Jiménez recibe del gubernamental Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) 1.000 dólares, de los cuales utiliza -en su mayoría- para su alimentación y equipamiento.

“No lo gasto en ningún lujo, solo en el alimentación y en equipo se va en su mayoría, a veces no me alcanza para los suplementos”, agregó, y dijo que muchos atletas no reclaman por situaciones como estas para evitar “un problema” con los dirigente deportivos.

Manifestó que la gente pide medallas, pero primero hay que ver qué necesita un atletas para ganarlas.

Anuncio

“Estamos combatiendo contra potencias. Personas que tienen todo un equipo de trabajo detrás de ellos, desde sicólogos, fisioterapeutas y nutricionistas, en Panamá yo nunca he visto un nutricionista en Pandeportes”, acotó.

Jiménez señala que en su natal Veraguas (centro) no hay donde entrenar porque el gimnasio que se utiliza para deportes de combate lleva varios años en remodelación.

“Yo entreno debajo de una gradas de un estadio de béisbol, no solo yo, Alvis Almendra (también ganador de bronce en Lima) entrena arriba del mercado del marisco de Veraguas, es muy fácil criticar, los invito a que vean dónde entrenamos”, señaló.

Sobre si mejorará todo con la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Panamá 2022, la judoca panameña señala que “no te puedo decir si cambiará la situación”.

“Es una misión grande que tiene Panamá, no solo en la construcción de coliseos, sino en la preparación de los atletas”, manifestó.

Por el momento, Kristine Jiménez se mantiene en un descanso activo, para volver al tatami el próximo sábado para hacer un tope de selección para los Juegos Centroamericanos de Judo que se realizarán en Honduras el próximo mes.