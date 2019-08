Presidente de México niega que su Gobierno instigara juicio contra exministra

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó este miércoles que su Gobierno esté detrás del encarcelamiento de la exministra Rosario Robles, en prisión preventiva desde el martes acusada de permitir un gran desvío de dinero de fondos públicos.

Tras ser preguntado por las declaraciones del abogado de Robles, Julio Hernández Barros, quien señaló que esta fue juzgada por un “tribunal de Estado”, parcial y con la consigna de uno de los miembros del gabinete de López Obrador, el presidente respondió con un rotundo: “No es cierto”.

“Y que tengan la seguridad de que yo no voy a dar consigna para perjudicar a nadie y también que no soy tapadera, es el justo medio, así como no voy a pedir que fabriquen delitos y persigan a nadie”, apuntó el mandatario desde el Palacio Nacional.

Asimismo, zanjó el tema asegurando que no va “a permitir que nadie del Gobierno actúe de manera facciosa” y que, en tal caso, se le castigará.

También se le preguntó si tenía una reflexión personal acerca del devenir de la figura política de Robles, quien formó parte de 1989 a 2004 del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido fundado por López Obrador, y ha acabado siendo imputada por corrupción por su etapa como ministra de Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ante esto, comentó que “no es conveniente una opinión así, personal, directa”.

“Sí puedo decir que todo esto debe de llevar a la reflexión acerca de la importancia de los principios, de los ideales, de no caer en la tentación, de la búsqueda del poder por el poder o del dinero, eso no es lo importante en la vida”, apostilló.

La exministra fue procesada por un juez este martes acusada de permitir el desvío de 5.000 millones de pesos (unos 255,6 millones de dólares).

Desde el martes se encuentra en prisión preventiva en el reclusorio Santa Martha Acatitla, al oriente de la capital.

Tras la decisión del juez, los abogados de Robles defendieron ante la prensa la inocencia de esta y calificaron el proceso judicial en su contra de persecución política.

“Estamos ante una persecución, ante una presa política”, declaró el martes Hernández Barros, quien expresó su “decepción” por la decisión “arbitraria e injusta” del juez.

La investigación contra Robles se enmarca dentro del caso de La Estafa Maestra, una trama de desvío de dinero destapada en 2017 por el portal Animal Político y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Varios ministerios del Gobierno de Peña Nieto habrían hecho desaparecer recursos por un valor de 7.670 millones de pesos (unos 403 millones de dólares) entre 2013 y 2014, a través de una triangulación con universidades públicas y empresas fantasma.