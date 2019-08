Piden dimisión secretario auxiliar Educación Especial P.Rico por falta fondos

El expresidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, José Aponte, solicitó la renuncia inmediata del secretario Auxiliar de Educación Especial, Eliezer Ramos, por “serias faltas administrativas” y por no “haber desembolsado todos los dineros federales asignados al programa para mejorar la calidad de la educación a niños con necesidades especiales”.

En un comunicado, opinó que el actual Secretario Auxiliar de Educación Especial ha seguido la “nefasta práctica de la pasada administración que desde el 2014 han dejado en la caja millones de dólares en recursos federales para esta importante población. Por eso tiene que renunciar inmediatamente”.

“No hay excusa alguna para enterarnos que el programa no ha distribuido unos doce millones de dólares en fondos federales disponibles y que los mismos se perderán por esta inacción. La única razón detrás de esto es la falta de visión, falta de compromiso y eso no es aceptable para mí, pero más allá, eso no es aceptable para nuestros niños de educación especial. La renuncia tiene que venir ya”, agregó.

El también presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y de Estatus de la Cámara Baja recalcó que la persona que ocupe la silla de Secretario Auxiliar tiene que tener un verdadero compromiso con los estudiantes adscritos a ese programa, así como con su total desarrollo socioeducativo.

En estos momentos, unos 99.000 estudiantes, de un universo de 396.000 matriculados en el sistema público de enseñanza pertenecen al programa de educación especial, concluyó.