El ucraniano Volodymyr Gerun destaca que “fue fácil elegir Málaga”

El pívot ucraniano Volodymyr Gerun afirmó este miércoles, en su presentación como jugador del Unicaja, que “fue fácil elegir Málaga” porque “era el siguiente paso para seguir evolucionando”.

El jugador ucraniano, que la pasada temporada estuvo en el Breogán, indicó sobre su fichaje por dos campañas con otra opcional que “siempre” pensó en que podía estar al “nivel” del Unicaja y que se encuentra “con muchas ganas” de demostrarlo.

“Quiero seguir produciendo y no me asusta este salto de nivel. Lo había comentado con Sergi Vidal -exjugador del Unicaja- y me contó lo bueno que hay en este club, al que me he enfrentado y que también he seguido mucho. Es un equipo que siempre me gustó", relató.

Vododymyr Gerun dijo que quiere “lograr lo máximo” con su nuevo equipo y que “si es posible este año volver a jugar la Euroliga”.