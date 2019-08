Crecimiento del crédito bancario a empresas cae en México por desaceleración

El menor dinamismo de la economía mexicana ha llevado a una reducción de la tasa de crecimiento anual nominal del crédito otorgado por la banca comercial a las empresas del 8,6 % en junio pasado frente al ritmo de crecimiento del 17,7 % del mismo mes de 2018, señaló este lunes el banco BBVA.

En un informe sobre la demanda de crédito de empresas, vivienda y consumo en el país latinoamericano, la institución financiera indicó que el crecimiento de junio (8,6 %) también es menor al 9,8 % del mes precedente.

Indicó que el crecimiento anual nominal del crédito bancario al sector privado no financiero dejó de aumentar desde junio de 2018 (cuando alcanzó una tasa de crecimiento de 13,4 %), y a partir de entonces empezó a desacelerarse hasta llegar a 8,6 % en junio de 2019.

“Una de las principales razones de la reciente disminución en el ritmo de crecimiento del crédito bancario al sector privado se explica por la desaceleración del financiamiento a las empresas. Esto estaría reflejando el menor dinamismo de la actividad económica”, señaló el documento.

La economía mexicana esquivó la recesión gracias a un escueto crecimiento del 0,1 % en el segundo trimestre del año en comparación con el primero, aunque el Gobierno admitió que el país atraviesa una desaceleración económica.

Asimismo, citó la posibilidad de que las empresas de mayor tamaño estén empezando a dejar de sustituir sus fuentes de financiamiento del exterior en favor de fuentes internas.

En tanto, el crédito a la vivienda creció 10,6 % en junio, tasa igual a la del mes anterior y mayor a la que se registró en el mismo mes de 2018 (8,4 %).

Mientras el crecimiento del crédito al consumo fue de 6,2 % frente al 6,1 % de mayo y al 7,1 % de junio del año pasado.

El informe advirtió que mientras no mejore el comportamiento de la inversión fija bruta y el proceso de desaceleración económica no se revierta, “la demanda empresarial de nuevo crédito para apoyar nuevos proyectos de inversión no contará con un factor que impulse la expansión del crédito bancario a empresas”.

Por otra parte, indicó que la desaceleración en el ritmo de crecimiento del número de trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se observó en la segunda mitad de 2018 y se acentuó en los primeros seis meses de este año es un elemento que no ha favorecido la expansión del crédito al consumo.

Por ello, advirtió que si la desaceleración económica y, por tanto, del empleo formal, no se revierten, es posible que el crédito al consumo pierda dinamismo.

“Asimismo, si el actual entorno macroeconómico persiste, entonces este no solo podría seguir afectando al ritmo de crecimiento del crédito a empresas y al consumo, sino que también podría empezar a afectar al poco más favorable desempeño que el crédito a la vivienda ha registrado”, acotó.