Salcedo dice que Ferretti no le garantiza la titularidad con Tigres

El seleccionado nacional y defensa de los Tigres Carlos Salcedo dijo este lunes que su buena relación con el entrenador brasileño Ricardo Ferretti no le asegura ser titular en el equipo del estado de Nuevo León.

“Ni me garantizó la titularidad cuando hablé con él para venir a Tigres ni me la va a garantizar hoy en día”, declaró el zaguero en conferencia de prensa tras la práctica de este lunes en Zuazua, a 35 kilómetros de la capital del norteño estado mexicano de Nuevo León.

El exjugador del Fiorentina italiano se perdió las últimas dos victorias de su equipo frente a Necaxa por 3-1 y Pumas por 0-1 al ser expulsado en el compromiso de la fecha dos del campeonato, cuando se equipo compitió contra Guadalajara.

Salcedo de 25 años recibió dos juegos de suspensión por la dura entrada que realizó sobre el mediocampista de las Chivas Michael Pérez al minuto 23 del encuentro donde Tigres cayó de visita por 0-2.

El zaguero, quien jugó el Mundial de Rusia 2018, ya se encuentra de vuelta y listo para la visita del próximo sábado contra Atlético de San Luis, compromiso correspondiente a la fecha cinco del torneo Apertura 2019.

Integrante del Eintracht Frankfurt alemán en la temporada 2017, antes de su regreso al fútbol mexicano con Tigres, espera recobrar su lugar en el once inicial de los universitarios.

“Con las personas que debo estar bien son con los entrenadores, en este caso con ‘Tuca’ (Ferretti) o ‘Tata’ (Martino), con quien me ha tocado estar en el inicio del proceso con la selección. Cualquier decisión que ambos tomen la tengo que respetar me guste o no me guste”, afirmó.

Salcedo es parte de la selección mexicana que se coronó campeona de la Copa Oro 2019 de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) bajo el mando del timonel argentino Gerardo Martino.

Tigres es cuarto con nueve puntos, uno menos que el América.

Hasta el momento tienen la cuarta mejor ofensiva del campeonato con ocho goles a favor, mientras que son la novena defensa con solo cinco tantos recibidos.