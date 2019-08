Valverde no quiere hablar de Neymar y trabaja “con los jugadores que tengo”

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ofreció este viernes la conferencia de prensa previa al segundo partido amistoso que el equipo va a disputar este sábado frente al Nápoles, y se negó de nuevo a hablar de la posible llegada del brasileño Neymar.

Lo hizo con un “ya veremos”, mientras que reiteró que lo importante era “trabajar con los jugadores que tengo en este momento”.

Incluido el centrocampista croata Ivan Rakitic, jugador con el que cuenta en sus planes, pero admitió que no era seguro que pudiese continuar en el equipo.

“Lo más importante para mí es que siempre estoy contento con los jugadores que tengo, son todos buenísimos. El año pasado, salvo medio tiempo y la final de Copa, fue casi todo perfecto. Y lo que intentamos es mejorar”, comentó Valverde.

En este sentido reiteró con relación a Neymar: “En el supuesto de que venga, ya veremos qué sucede. Lo que sé es que soy el entrenador y que trabajo con los jugadores que tengo. Lo que puede pasar o puede dejar de pasar, ya veremos, pero no pienso en ello, pienso en lo de mañana”.

Tampoco pudo definir como está la situación de Rakitic dentro del equipo, si podría asegurar al ciento por ciento que va a quedarse con ellos.

“Es muy importante para nosotros, no sabemos si lo será este año, intuimos que sí por lo que nos aporta, su trabajo está ahí. Garantizar al 100% una cosa no lo sé. No sé si seguirá. Ahora mismo contamos con él igual que todos los jugadores que tenemos”, valoró Valverde.

El técnico del FC Barcelona recordó que cada temporada es un nuevo reto para el equipo y esta vez no iba a ser una excepción.

“La afronto igual que las demás. Al final, el entrenador del Barça siempre está en el punto de mira. Se le contabilizan más las derrotas que las victorias, pero era algo que ya sabía. Siempre estoy en la situación de intentar ganar, pero el que haya críticas no es algo nuevo ni para mí ni para nadie”, admitió.

Valverde reiteró que el segundo partido frente al Nápoles, que jugarán este sábado en el Michigan Stadium, era un plus que les ayudaría a llegar en mejor forma al primer encuentro de la nueva temporada de liga cuando se enfrenten al Atletic de Bilbao.

“Es el último partido y sí es el partido en el que tenemos que mostrar no el que será en Bilbao, pero del que puede ir. Tenemos un rival que nos puso en dificultades en el primer encuentro y lógicamente sí es la última piedra de toque pensando en Bilbao”, reconoció Valverde.

De ahí, que podría sacar al campo al once parecido al de Bilbao, pero no lo aseguró al ciento por ciento.

“Es una posibilidad, pero no lo voy a confirmar, Puede que haya algunos cambios”, comentó Valverde, quien justificó los partidos en Estados Unidos. “Nos vienen bien, al ser ante equipos importantes y en otros ambientes, lo que hace que todos nos los tomamos en serio”.

Pero recordó que también era la pretemporada y por lo tanto tenían que darle a todos los jugadores minutos para que pudiesen ir adquiriendo la mejor forma.

Como podría suceder con el brasileño Coutinho, que al final sigue con el equipo, y el chileno Arturo Vidal, jugadores que participaron durante el primer partido frente al Napolés disputado en Miami con triunfo de 2-1.

“Es posible que puedan participar. No jugaron el otro día porque solo llevaban dos entrenamientos, quizá Arthur podía haber jugado algunos minutos”, admitió Valverde. “Estamos buscando una puesta a punto. Hay veces que lo haces para compensar esfuerzos y que los jugadores nuevos vayan cogiendo ritmo”.

Pero para Valverde lo más importante era no sufrir lesiones y se refirió al francés Samuel Umtiti, de quien dijo que pensaba que estaba recuperado y listo para ser importante dentro del equipo.

“Es un jugador que está con nosotros, es campeón del mundo, que va habitualmente con la selección, tuvo problemas físicos el año pasado pero esperamos que esté bien. Hay competencia, Lenglet (Clément) lo hizo bien la temporada pasada”, comentó Valverde.

En cuanto a la posible cesión del joven Riqui Puig, el entrenador del FC Barcelona señaló que “la cesión la debe valorar el club y él. Es un jugador con un gran potencial, yo con los jugadores que tenga intentaré hacer el mejor once para ganar”.

Por último reiteró que no tenía ningún tipo de “obsesión” por la competición de la Champions.

“Yo no tengo ninguna obsesión por nada, más que ganar todos los partidos, puestos a elegir, me gustaría hacer como el año pasado, que en abril también tuviésemos la oportunidad de todo, igual que el año anterior, aunque es verdad que luego en Champions caímos. A mí lo que me gusta es ganar permanentemente porque es lo que más me gusta”, agregó Valderde.