Juanfran espera mostrar su “mejor fútbol” en Sao Paulo y avisa a Filipe Luis

El lateral español Juanfran Torres dijo este viernes que espera hacer su “mejor fútbol” con la camiseta del Sao Paulo, rescató la filosofía del argentino Diego Simeone y avisó a su excompañero en el Atlético de Madrid Filipe Luis, hoy en el Flamengo, que el día que se enfrenten no serán “hermanos”.

“Aquí he venido a ayudar, no he venido aquí a pasearme, me quedan muchos años de fútbol. Me encuentro muy bien, quería salir del Atleti jugando mucho, siendo fuerte, teniendo la confianza del entrenador y espero hacer mi mejor fútbol aquí", afirmó el defensa de 34 años en su presentación con nuevo jugador del Sao Paulo.

El lateral derecho aseguró que viene “con la misma ilusión que cuando tenía siete años”, que quiere “seguir aprendiendo” y que “va a dejarse la vida” por la camiseta y los aficionados porque “ahora son todos” su “familia”.

“Llevamos muchos años sin ser campeones y queremos volver a serlo, estoy muy agradecido porque pensaron en mí para este proyecto. Ahora tengo que hablar en el campo e intentar ser el mejor como lo intenté siempre en mi vida, como en el Atleti”, manifestó.

Desveló que cuando recibió la llamada de los directivos del club paulista no lo pensó “ni un minuto” porque sabe la historia de la entidad y para él “es el mejor de todos aquí en Brasil, en América”.

Asimismo, informó que habló con el brasileño Filipe Luis, con el que compartió vestuario en el Atlético de Madrid, y que este le transmitió que estaba “muy contento” de su llegada a Sao Paulo y que iba a “disfrutar mucho”.

“La verdad es que él es un hermano para mí y ahora voy a tener que enfrentarme a él. El día que nos enfrentemos no seremos hermanos”, apuntilló el nuevo dorsal 20 del equipo paulista.

Sobre las ganas de la afición tricolor paulista de volver a levantar un título, algo que no hace desde hace siete años, Juanfran recomendó “tener humildad” y “estar tranquilos”, aunque sabe que “la presión es tremenda”.

Y para ello rescató la filosofía de su antiguo entrenador, Diego Simeone: “Hay que ir partido a partido porque con esa filosofía fuimos grandes en el Atlético. Mañana a ganar al Santos y poco a poco, y ganar y ganar y ganar, y con esa humildad y ese pensamiento creo que se puede conseguir”.

“Ahora la Libertadores queda muy lejos, y pienso que es importante tener esa humildad de pensar solo en el próximo partido”.

Sao Paulo, uno de los equipos históricos de Brasil, anunció la contratación de Juanfran el pasado 3 de agosto, dos días después de la del también lateral Daniel Alves.

Ambos llegaron como agentes libres tras finalizar sus contrato con el Atlético de Madrid y el París Saint-Germain, respectivamente.

Juanfran dijo que él y Alves se han propuesto intentar traer la “intensidad” del fútbol europeo y “ayudar” a sus nuevos compañeros a “ser mejores”.

“Todos me han acogido muy bien en el vestuario, los jóvenes, los mayores. Todos me respetan y saben el jugador que soy”, explicó.

Asimismo, afirmó que “hay un plan secreto” que aún no puede desvelar para que los dos se acoplen dentro del once titular en el equipo que dirige Alexi Stival “Cuca”, a pesar de jugar en la misma posición.

Juanfran podría jugar como lateral derecho y Alves en una posición más adelantada, casi de extremo por la misma banda.

No obstante, el español garantizó que puede jugar “en muchas posiciones”, tanto en la banda izquierda como en la derecha, pero que él lo que quiere “es jugar”, “aportar” y “ayudar” a sus compañeros ya “sea durante un minuto o noventa”.

“Quiero ser un ejemplo para mis compañeros”, sentenció.