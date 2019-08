The Beatles: desvelado su último enigma

Cincuenta años después de que Iain Macmillan tomase la icónica fotografía en un paso de cebra que ilustra la portada de “Abbey Road”, el último álbum grabado por The Beatles, parece imposible que todavía quede algún misterio por descubrir a su alrededor; sin embargo, el último de ellos lo ha resuelto un gallego (noroeste de España).

Alejandro Espiño, doctorado en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela ( USC ), músico y “beatlemaníaco” desde joven, cuenta en una entrevista con Efe que se topó durante la investigación para su tesis con que “Mean Mr. Mustard”, una canción de la cara B de “Abbey Road”, estaba basada en una noticia que John Lennon leyó el 7 de junio de 1967 en el Daily Mirror.

La canción hace una clara referencia a John Alexander Mustard, un escocés de 65 años que había sido noticia porque un juzgado le había concedido a su esposa el divorcio por ser él demasiado tacaño (“mean”), hasta el punto de que se afeitaba con la luz apagada, un hecho que aparece reflejado tanto en el texto de la noticia como en la letra de Lennon.

Todo apunta a que John Lennon escribió la canción poco después de aquella fecha, pero su publicación se fue posponiendo hasta el lanzamiento de “Abbey Road” el 26 de septiembre de 1969, el último disco que grabaron juntos los cuatro de Liverpool.

Pero, ?cómo llegó Espiño a descubrir este hecho?. Todo sucedió allá por 2014, cuando se estaba documentando para su tesis -defendida hace escasamente un mes- “Beat, pop y rock en Santiago de Compostela (1954-1978)”, para lo que navegó a través de toda la prensa local de la capital gallega (noroeste de España) de ese periodo.

Además de la propia documentación para la tesis, Espiño también se fijaba en algunas noticias que llamaban su atención, entre las que encontró “Máxima tacañería”, el título con el que apareció recogida una nota emitida por la Agencia Efe en Londres reproducida, entre otros, por el diario español El Correo Gallego el 8 de junio de 1967.

A este gran aficionado de The Beatles no le pasó desapercibido que el protagonista de aquella noticia era un tal señor Mustard, lo que le recordó inmediatamente a la canción de “Abbey Road"; para su sorpresa, la historia que allí se describía coincidía casi por completo con la que Lennon contaba en “Mean Mr. Mustard”.

Espiño sabía de la costumbre de Lennon de componer basándose en noticias e incluso hechos que le acontecían: “A Day In The Life”, la canción que cierra el clásico “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, arranca con un “I read the news, oh boy” (“Hoy leí las noticias, chico”) y prosigue con dos de ellas.

La primera es el fallecimiento en un accidente de circulación del multimillonario Tara Browne, que el propio Lennon había leído dos días antes en el Daily Mail; más adelante, la canción une fragmentos de otra noticia de ese mismo diario y ese mismo día, como los 4.000 baches en la carretera de Blackburn que aparecen al final del tema.

Con esta información, no fue difícil para él localizar la noticia original en el Daily Mirror; más adelante, también dio con el teletipo de la Agencia Efe reproducido en los españoles “Diario de Burgos” y “Diario de Soria”, con el mismo texto pero con un titular diferente: “Tacaño, tacañísimo”.

Y así fue cómo un doctor en Historia del Arte en la USC descubrió, sumergido en la hemeroteca de “El Correo Gallego”, ahora alojada en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, el origen de una canción que, combinando el talento de Lennon y la tacañería del señor Mustard, ha sobrevivido hasta nuestros días.

Pero la historia no acaba ahí: a pesar de haber descubierto esta información en 2014, Espiño siguió trabajando en su tesis hasta mediados de este año, tras lo que se puso en contacto con Mark Lewisohn, un historiador inglés experto en The Beatles y responsable de coordinar los libretos que acompañan las reediciones de los álbumes históricos.

Para sorpresa de Espiño, Lewisohn -una persona a la que había leído desde joven y que parecía inalcanzable- contestó inmediatamente a su mensaje y le informó de que ese dato sobre el origen se iba a incluir en el libreto del LP reeditado por el cincuenta aniversario de “Abbey Road”, que incluirá extras, descartes y tomas falsas y se publicará en septiembre.

Así, el santiagués ha decidido que, antes del lanzamiento del LP, él mismo va a publicar en castellano, gallego e inglés su investigación alrededor de esta canción, una información que, a buen seguro, será recibida con ansia por los aficionados de The Beatles, deseosos de conocer cada nuevo pequeño detalle sobre ellos que sale a la luz.

Por Carlos Rey