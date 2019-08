Ambriz revela que el argentino Sambueza se fue del León porque así lo pidió

El entrenador del León mexicano, Ignacio Ambriz, reveló este jueves que el centrocampista argentino Rubens Sambueza salió del equipo porque así lo pidió y no tuvieron ningún roce por eso.

“Sambueza mostró inquietud por salir, debido a situaciones personales. Él quería vivir cerca de la Ciudad de México; desde ese momento lo bloqueé porque no podía tomarlo en cuenta si había posibilidad de que se fuera. No hubo problema, me quedo tranquilo porque habló con claridad y lo entendí", señaló.

El argentino es uno de los futbolistas de toque más fino y talento en la cancha en los últimos años en la liga de México, aunque en el pasado torneo Clausura fue titular apenas en seis partidos.

Ambriz le restó al volante posibilidades de ocuparlo como titular, lo que aceleró su traspaso al Pachuca. “Lo importante es que las directivas y el jugador quedaron contentos, si alguien no se siente a gusto aquí, para qué tenerlo”, se preguntó.

El técnico dijo sentirse reconfortado con los jugadores que ha ido recuperando en el camino como Iván Ochoa, Ignacio González y Osvaldo Rodríguez, que le permiten tener una táctica dúctil para manejar los encuentros.

“Además daremos la oportunidad a Aldo Díaz de luchar por un lugar porque es un jugador de casa. Me gusta lo que hace Yairo Moreno cuando ataca por la banda porque el equipo se llena de variantes que me permite convertir una línea de cuatro defensores a una de cinco. Se van unos pero los que quedan, enriquecen”, explicó.

Ambriz, nacido en 1965, dirige al León por tercer torneo y argumenta que el cambio de posiciones de algunos jugadores no se debe a experimentos, sino que trabaja en ello.

“Todo se debe a la disposición del jugador y a la confianza que se le genere como el caso de Yair Moreno que pasó de centrocampista a defender por la banda, lo que me ha permitido tener variantes en los últimos torneos. No son locuras mías, son cosas que trabajo con ellos a diario”, agregó.

Dijo que continuará en la misma línea de atacar antes que defender porque entiende que es un estilo que ha gustado a la afición y comparte con sus jugadores.

“Me preguntan si defenderemos más, pero el equipo va aprendiendo en qué zonas del campo se vuelve fuerte, después nos hacemos un equipo vertical con un gusto por el fútbol que agrada y que hemos desarrollado”, concluyó.