Los chilenos Kehr y Mansilla quieren repetir el doblete de martillo en Santiago 2023

Los atletas chilenos Gabriel Kehr y Humberto Mansilla aseguraron este miércoles tras ganar la medalla de oro y plata, respectivamente, en el lanzamiento de martillo de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 que esperan reeditar ese podio dentro de cuatro años como anfitriones de Santiago 2023.

“Vamos a seguir trabajando para reeditar este podio en Santiago 2023. Estas medallas se las dedicamos a todos los chilenos y al resto de deportistas les decimos que realmente se puede”, señaló Mansilla tras concluir la prueba en el estadio de atletismo de la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima.

Por su parte, Kehr deseó que el apoyo recibido en estos últimos años para la preparación de ambos se mantengan hasta los Juegos de Santiago.

“Hay que seguir con el apoyo para tener una buena actuación en esos Juegos y llevarnos el máximo número de medallas posible”, señaló.

Kehr expresó su alegría por el oro pero reconoció que le hubiese gustado ganarlo con la marca mínima para asegurarse la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fijada en 77,50 metros.

El chileno se colgó el oro con un lanzamiento de 74,98 metros mientras que Miranda se subió al segundo escalón del podio con 74,38 metros.

“La medalla importa para dársela al país, pero la marca estuvo por debajo de mis expectativas. Me sentía capaz de hacer la marca para los Juegos Olímpicos hoy, pero en el desarrollo de la competencia no se dio. Me llevo el oro e igual estoy contento”, comentó Kehr.

El chileno se mostró confiado en conseguir esa exigente marca en los Mundiales que tendrán lugar en Doha a partir del 31 de agosto o bien en lo que resta de año.

El podio del lanzamiento de martillo lo completó el estadounidense Sean Donnelly con una marca de 74,23, lo que dejó fuera de las medallas al mexicano Diego Del Real.