Dos personas mueren al caer una avioneta en el sur California

Dos personas murieron este miércoles cuando una avioneta de construcción experimental se estrelló en Camarillo, California, al noroeste de Los Ángeles, informaron las autoridades.

Según el Departamento de Bomberos de la ciudad de Camarillo, la avioneta se estrelló a menos de 320 metros (0,1 millas) de la pista del aeropuerto de esta ciudad rodeada de campos agrícolas.

El accidente ocurrió pasadas la 13.30 hora local (20.30 GMT) cerca de una de las pistas del aeropuerto.

En las imágenes publicadas por la televisión se observa la avioneta blanca, totalmente destrozada.

El piloto y un pasajero murieron en la escena dijeron los servicios de emergencia, que acudieron a la escena a pocos minutos del siniestro.

La Administración Federal de Aviación (FAA) tiene registrada la avioneta como una nave de construcción experimental fabricada en 2002 y con una licencia válida para operar hasta el año 2022.

El accidente no provocó ningún incendio en la zona, que está despoblada por la cercanía al aeropuerto.

El pasado 3 de febrero una avioneta se estrelló contra una casa en la ciudad de Yorba Linda, a unos 152 kilómetros (94 millas) al suroeste de Camarillo.

En el incidente, que causó un incendio, murieron cinco personas: el piloto, que viajaba solo en el bimotor, y cuatro ocupantes de la casa, dos hombres y dos mujeres.

Hace una semana un avión de combate de la Marina de Estados Unidos se estrelló cerca de una base en el desierto de Mojave, también el sur de California, cuando cumplía un vuelo de entrenamiento.

Según la Fuerza Aérea Naval, el avión, que hace parte de Strike Fighter Squadron One Five One (VFA-151), conocido como los “Vigilantes”, estaba “en un vuelo de entrenamiento de rutina cuando ocurrió el accidente”.

Las autoridades comenzaron una investigación para establecer las causas del accidente en Camarillo.