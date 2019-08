Comisionada residente P.Rico: secretario debe estar confirmado por asamblea

La comisionada residente de Puerto Rico, Jenniffer González, opinó este lunes que la posición de secretario de Estado debe ser confirmada tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes de la isla.

A su vez, indicó que la crisis política, legislativa y constitucional que vive la isla actualmente se “tiene que resolver bien. No puede resolverse con ningún subterfugio legal. Tiene que hacerse con credibilidad y transparencia”.

“El que esté al margen de la controversia no significa que no esté consciente del problema que esto representa. En nada va a abonar que el liderato político emane ya más controversia a una controversia de por sí que no le brinda estabilidad a nadie. Yo creo que esto es un asunto que el alto foro debe resolver inmediatamente”, dijo.

Sus declaraciones fueron realizada antes de participar en el caucus del Partido Nuevo Progresista (PNP), en el gobierno, previo a la sesión extraordinaria del Senado para confirmar o no al gobernador, Pedro Pierluisi, como secretario de Estado.

Sin embargo, este fin de semana, Pierluisi consideraba que no era necesario ya que el no es secretario de Estado al haber jurado como gobernador.

Sin embargo, el viernes y hoy dijo que acataría lo que decidiera el Senado.

El presidente del Senado presentó el domingo una demanda contra la jura de Pierluisi que será atendida mañana por el Tribunal Supremo.