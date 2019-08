Uso de fuerza policial es causa importante de muertes de jóvenes

El uso de la fuerza policial se ha convertido en una causa importante de la muerte de hombres jóvenes en el país donde los negros corren un riesgo 2,5 veces mayor que los blancos de ser muertos por la policía, según un estudio publicado hoy.

“Esta desigualdad no es sorprendente”, dijo Frank Edwards, de la Escuela de Justicia Criminal de la Universidad Rutgers, en Newark, Nueva Jersey, autor principal de la investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences.

“Basta con escuchar las noticias para ver que las personas de color corren un riesgo mucho más grande de daños relacionados con la policía”, añadió. “Lo que nos falta en este país son estimaciones sólidas de las muertes relacionadas con la policía porque no hay un banco oficial de datos donde se guarde esta información”.

Los investigadores analizaron 11.456 casos fatales de encuentros con la policía entre 2013 y 2017 y encontraron que los hombres y mujeres negros e indígenas norteamericanos, encaran un riesgo más alto que sus pares blancos de ser muertos por la policía.

Para el estudio, los científicos usaron datos compilados por los archivos de muerte del Sistema Nacional de Estadísticas Vitales y por Fatal Encounters, un banco de datos operado por periodistas que documenta las muertes en las que han estado involucrados agentes policiales.

El propósito del proyecto, dijo Edwards, es enfatizar la necesidad de establecer un banco de datos que refleje de manera apropiada la violencia que ocurre en los encuentros con la policía.

El estudio encontró que el riesgo de muerte para cada grupo alcanza su máximo entre las edades de 20 y 35 años y disminuye con la edad.

La tasa de mortalidad más alta para los hombres ocurre entre las edades de 25 y 29 años cuando el uso de fuerza policial se convierte en una de las causas principales de muertes, detrás de los accidentes -incluidos sobredosis de drogas y otras muertes accidentales- el suicidio, otros homicidios, la enfermedad cardíaca y el cáncer.

Los hombres negros tiene 1 probabilidad en 1.000 de morir a manos de la policía comparado con alrededor de 1 en 2.000 para los hombres en general y 1 en 33.000 para las mujeres.

El estudio determinó que los hombres indígenas norteamericanos tienen 1,5 más probabilidades de morir a manos de la policía que los hombres blancos, y las mujeres indígenas norteamericanas corren 1,5 veces más riesgo que las blancas de sufrir tales muertes.

Aunque los hombres latinos tienen 1,4 más probabilidades de morir por acción policial que sus pares blancos, las mujeres latinas corren 1,2 menos riesgo que las blancas de morir a manos de la policía.

En cambio las mujeres negras corren 1,4 veces más riesgo que las blancas de muerte por uso de la fuerza policial, de acuerdo con el estudio.

El artículo sostuvo que la policía en Estados Unidos mata más personas que la policía en otras democracias industriales avanzadas, añadiendo que los investigadores indican que no hay cálculos reales de cuán a menudo ocurre esto.

Los datos oficiales son necesarios “porque estos encuentros violentos tienen efectos profundos sobre la salud, los vecindarios, las oportunidades de vida y la política, y son el resultado de desigualdades estructurales entre la gente de color y los blancos en EEUU”.