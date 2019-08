“Barcelona y Atlético tienen su escuela; Real Madrid, no": Simeone

Diego Simeone manifestó que tanto Barcelona como Atlético de Madrid tienen su escuela de fútbol mientras que Real Madrid, no, en una entrevista que brindó este domingo a “La Revista del diario La Nación”.

“Lo más sano y lo más noble del entrenador es preguntarse: "?Cuál es la historia de este club?”. E ir moldeando tu estilo de juego a la historia de ese club, sin dejar de ser vos, desde ya. El Ajax tiene una escuela definida. El Barcelona la tiene, Juventus también. Y el Atlético de Madrid, también. El (Real) Madrid, no. Porque alterna en base al talento sus distintas formas de presentarse”, sentenció el ‘Cholo’ en una extensa entrevista.

“Hay equipos que están naciendo, como el (Manchester) City de Guardiola, que no tiene historia, pero sí está de a poco encerrándose en lo que Guardiola le está marcando como camino. Y, tal vez, en 10 años digamos: ‘El City juega de determinada manera’. Habrá que ver si post Guardiola viene alguien que le haga cambiar lo que le está proponiendo él. Pero claro que es importante manejar la historia del club; los hinchas necesitan ver lo que les resulta familiar, y para los futbolistas es más fácil acercarse a lo que el club les pide cuando el club tiene definida su historia”, completó el actual entrenador ‘colchonero’.

En relación con la renovación de la plantilla rojiblanca para la temporada que viene, Simeone afirmó: "(Al equipo) se lo prepara para ganar. Bueno, no sé si la palabra es ganar. Se lo prepara para competir. Intentamos ir formando jugadores. Hoy tenemos un cambio generacional importante en el Atlético de Madrid y hemos ido preparando a los Giménez, a los Saúl, a los Koke, a los Tomas, a todos esos chicos que fueron construyendo con nosotros el imprescindible recambio generacional”.

“Ojalá ellos puedan seguir transmitiendo lo que sus compañeros, como líderes, les traspasaron. Ahora, ellos van a tener que asumir el liderazgo. Ya no se trata solo de acompañar, sino que les tocará conducir. Y eso sí se prepara”, añadió.

En su análisis de los mejores jugadores del planeta, el ‘Cholo’ expresó: “Hoy, todos los futbolistas se han emparejado muchísimo. Salvo Messi y Ronaldo, los demás se han emparejado más y más. Después de ellos, viene la otra línea, Neymar, Hazzard. Son todos muy parejos. No tengo ninguna duda de que su predisposición a mejorar, sus ganas de comprometerse, su pasión por sentirse involucrados con lo que están haciendo, hacen esa pequeña diferencia”.

Simeone también se refirió a su principal ayudante ‘El Mono’ Burgos y dijo: “Germán está en el proceso previo a entrenar. Ya son casi ocho años juntos, él como segundo entrenador, y me imagino que en su interior, porque todavía nunca lo hemos hablado, cada día se está acercando a ese momento de liberarse, con la ilusión de hacer su camino”.

En relación al crecimiento del fútbol femenino, el extécnico de River Plate y Racing Club sentenció: “Es un crecimiento enorme, fantástico, maravilloso. Les da a las chicas la posibilidad de desarrollar un juego en el que durante mucho tiempo les costó posicionarse. Juegan bárbaro. Veo técnica, calidad. La única diferencia que hay es la fortaleza física, y esa diferencia estará siempre. Pero desde la calidad y la técnica veo detalles maravillosos y, con el tiempo, nos habituaremos a Mundiales fantásticos. Tienen talento, tienen creatividad”.

Por último, en referencia a la aplicación del VAR, Simeone volvió a manifestarse a favor de la aplicación de la tecnología: “Me gusta. De a poco nos vamos adaptando, y si bien tiene que ser ayudado, no tengo dudas de que va a mejorar el día que no lo manejen los árbitros que son consecuentes con sus pares. Los que están en el VAR tienen que ser exárbitros, no pueden ser pares de los que están dirigiendo en la cancha (...) A los grandes, porque vos antes ibas a la cancha del Madrid, del Barcelona o del Atlético de Madrid y se caía un rival en tu área y no pasaba nada; ahora, al menos, están obligados a ir a revisarlo. Y si no cobran penal, bueno, todos nos damos cuenta de que no te lo quisieron cobrar. Nos vamos todos diciendo que el árbitro lo vio, el VAR lo vio. y todos vimos que fue penal”.