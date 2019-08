Sergio Pérez: “Ha sido un mal día. Espero que mejoren las cosas en carrera”

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point), que saldrá decimoséptimo este domingo en el Gran Premio de Hungría, el duodécimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el Hungaroring que “ha sido un mal día” y que espera “que las cosas mejoren en carrera”.

“Ha sido un día difícil, porque creo que podíamos haber pasado a la Q2, si soy sincero. Hubiese hecho falta una buena vuelta, pero no la sacamos. Mi último giro se vio comprometido brutalmente cuando todos los autos estaban intentando buscar espacio en la última curva”, comentó ‘Checo’, nacido hace 29 años en Guadalajara y que ocupa la decimosexta plaza en el Mundial, con 13 puntos.

“Ahí es donde (el australiano Daniel) Ricciardo (Renault) intentó algo loco, adelantarme en la última curva”, comentó el mexicano, que disputa su novena temporada en la categoría reina, en la que suma ocho podios.

“El destrozó su vuelta y la mía también, porque acabé demasiado cerca de (el ingles Lando) Norris (McLaren) y Daniel estaba detrás, muy cerca de mí. Todos sabemos que el tráfico es complicado en la Q1. Hemos hablado de ello en la reunión de pilotos; y de la importancia que tiene ser respetuoso con los demás”, manifestó ‘Checo’ este sábado en Hungría.

Anuncio

“Creo que se me faltó al respeto. Él (Ricciardo) es un piloto experimentado y no me esperaba eso de él. Sabíamos que esta pista no nos va muy bien, en cualquiera de los casos”, opinó el bravo piloto tapatío.

“Pero ahora estamos en una mala posición con miras a mañana. ha sido un mal día para nosotros, esperemos que las cosas mejoren en carrera”, apunto ‘Checo’ Pérez este sábado después de la calificación del Hungaroring.