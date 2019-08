La NHMC resalta el estreno de “Dora” y pide a latinos acudir al cine

La Coalición Nacional de Medios Hispanos (NHMC) pidió a los latinos acudir a ver “Dora and the Lost City of Gold”, la película con actores de carne y hueso de la famosa exploradora infantil y cuyo reparto está compuesto en una gran mayoría por actores latinos.

La coalición, que promueve el avance de los latinos en los medios de comunicación del país, puso de relieve el estreno de “Dora”, que llegará a los cines el próximo 9 de agosto, y que calificó como el “primer paso” de los estudios Paramount de cara a la “diversidad”.

“Con un elenco casi totalmente latino, Paramount ha dado su primer paso, en 105 años desde su fundación, para diversificar su fuerza de trabajo casi totalmente blanca”, destacó el presidente de NHMC, Álex Nogales, en un comunicado.

El año pasado, la organización señaló a la Paramount como “el peor estudio local en la contratación de actores, escritores y directores latinos”, y desarrolló protestas en las que criticó que éste y otros estudios no incluyeran talento latino en sus producciones, a pesar de que este grupo constituye el 18 % de la población del país.

“Los medios tienen un profundo impacto en la forma en que las personas piensan y se comportan, y NHMC cree firmemente que la equidad en los medios solo puede suceder si los ejecutivos de los estudios de cine y aquellos que dan luz verde a las películas de gran éxito, como ‘Dora’, reconocen que contratar latinos es un imperativo comercial rentable”, añadió Nogales.

El directivo manifestó que los latinos compran el 24% de todas las entradas de cine en el país y albergan “un poder de compra estimado de $ 1.5 billones de dólares”.

Por su parte, la futura titular de NHMC, Brenda Castillo, aplaudió el “positivo” argumento de la trama de la película, que es protagonizada por Eva Longoria , Isabela Moner, Eugenio Derbez, Michael Peña, Danny Trejo y Benicio del Toro.

“Los personajes no son estereotipados como matones, traficantes de drogas, prostitutas, pandilleros o todas las cosas que son malas en nuestra sociedad. Dora es una superheroína latina”, recalcó Castillo.

Basada en la popular serie infantil de Nickelodeon, esta cinta de acción real ha contado con la dirección de James Bobin (“Alice Through the Looking Glass”, 2016) y con un guión firmado por Nick Stoller (“The Muppets”, 2011).

Enfocada al público familiar e infantil, la trama sigue la pista de Dora en una aventura acompañada por su mejor amigo, el mono Boots, y su primo Diego.