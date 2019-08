Fotógrafa hispana exhibe en Santa Fe imágenes de dolor y de fuerza

La fotógrafa hispana Aydinaneth Ortiz, que este viernes inaugura en Santa Fe, Nuevo México, la exposición “Hogar”, llegó a la fotografía a partir de una experiencia dolorosa, pero no se inspira solo en el duelo, también pone la “mejor luz” sobre mujeres inmigrantes como su propia madre.

“En el 2013 mi vida cambio para siempre cuando perdí a mi hermano más pequeño, Geovany Ortiz, en las manos de mi hermano, Israel Ortiz, quien sufre de esquizofrenia y consume drogas. Este trágico evento cambió el enfoque de mi vida y me dediqué al arte, a tomar fotografías como una forma de lidiar con mi dolor”, dijo Ortiz en una entrevista con Efe.

La galería Foto Fórum, en la ciudad de Santa Fe, presenta desde hoy las emotivas y personales fotografías de Ortiz, que abarcan temas como las relaciones familiares, las enfermedades mentales, la adicción a las drogas y la inmigración.

La exposición incluye algunas muestras del primer proyecto fotográfico de Ortiz, un libro de fotografías íntimas de sus familiares y de cómo vivieron el dolor de la pérdida de uno de sus miembros a manos de otro durante una pelea, titulado “La condición de la familia”.

“Mi hermano Israel nunca quiso aceptar que sufría una enfermedad mental y para superar sus síntomas comenzó a usar drogas, como familia siempre lo quisimos apoyar, pero a la vez sentíamos que nosotros también ‘compartíamos’ su enfermedad y su adicción porque vivíamos con él”, relato la artista de 32 años de edad.

Ortiz considera que la muerte de su hermano fue un lamentable accidente -así la catalogaron las autoridades- que tuvo repercusiones en la vida de toda la familia.

En sus primeras fotografías buscó plasmar el duelo y los rituales funerarios.

“Gracias a estas fotos me he dado cuenta que mi mundo, que yo creía tan chiquito, no lo es tanto, ya que ha servido para conectarme con otras familias y personas que se acercan a mí y me cuentan sus propias historias y como una enfermedad mental los ha afectado”, explica Ortiz.

Otra proyecto de la artista, originaria de California, lleva el nombre de “Ingredientes” y está basado en su investigación personal sobre la metanfetamina, conocida en las calles comúnmente como “cristal”.

En estas fotos que también forman parte de la exposición muestra las sustancias y objetos que son utilizados por los adictos para drogarse y que están al alcance de la mano en muchos hogares para otros propósitos.

“Yo quería saber por qué a mi hermano le atraía esta droga, me di cuenta que los materiales que usan para hacerla los pueden comprar fácilmente en las tiendas, se pueden encontrar en nuestro propio garaje”, dijo Ortiz.

La fotógrafa captó con su cámara imágenes de las advertencias que incluyen algunas de las etiquetas de estos productos sobre el peligro de usar estos químicos como limpiadores, medicamentos, diluyentes o acetona como un ingrediente para drogarse.

“Te están avisando que son peligrosos, sin embargo a veces no ponemos atención y son combinaciones peligrosas que los jóvenes se ponen dentro de sus cuerpos”, dice.

Como parte de la exhibición, Ortiz incluyó el montaje de una recreación del cuarto de su hermano Israel, tratando de mostrar uno de sus violentos episodios de esquizofrenia.

La cama desarreglada, con las sabanas sucias y arrugadas, las cosas por el piso, objetos utilizados para drogarse y en las paredes frases pintadas que dicen “solo Dios puede juzgarme” o “ve a dormir”.

Ortiz es licenciada en arte por la Universidad de California e hizo una especialidad en fotografía en el Instituto de las Artes de California.

La fotógrafa relata que aun hoy en día la relación con su hermano Israel no es “muy buena”.

Su hermano continúa luchando en contra de su adicción a las drogas, pero al mismo tiempo continua negándose a ser tratado por su enfermedad mental.

La tercera parte de la exhibición abarca el tema migratorio, algo que le llega muy de cerca a Ortiz, hija de madre inmigrante originaria de Honduras.

Este proyecto fue inspirado por la retórica antiinmigrante que se vive actualmente en los Estados Unidos y lleva el nombre de “Hija de tu madre”.

A través de estas fotos, Ortiz busca rendir tributo a las mujeres inmigrantes que lo dejaron todas para buscar una vida mejor en este país y mostrar cómo su sacrificio ha servido para que sus hijas hayan podido tener una mejor educación, mejores oportunidades y ser ahora unas mujeres exitosas.

“Quiero poner a estas mujeres fuertes en una luz mucho mejor que la que nuestro actual presidente (Donald Trump) nos está poniendo ahora”, dijo ella.

Una de estas series de fotografías tiene como protagonistas a su madre y ella misma y lleva el nombre de “Hijas de Ana”.

La exhibición “Hogar” estará abierta hasta el próximo 30 de agosto.