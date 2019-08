Fritz da un campanazo en Los Cabos al vencer al campeón Fabio Fognini

El estadounidense Tylor Fritz, 32 de la lista mundial, confirmó hoy que a sus 22 años es una de las promesas del tenis mundial al derrotar al italiano Fabio Fognini por 6-1, 7-6(1) en el Abierto de Los Cabos.

Apenas en el segundo “game” del primer set, Fritz comenzó a marcar diferencia a su favor al provocar errores de su rival con su “drive” y sus devoluciones; quebró y después lo hizo en el cuarto juego para imponerse por 6-1 con un 93 por ciento de puntos ganados con su primer servicio.

Fognini se sacudió un triple ‘break point’ en el arranque de la segunda manga, pero no pudo quebrar el saque del norteamericano.

Fritz bajó el rendimiento de su servicio, sin embargo aguantó ante un rival a veces desconcentrado que por frustración tiró la raqueta tres veces y a la tercera se llevó un ‘warning’.

Sin quiebres llegaron al ‘tie break’ en el cual Fritz presionó con su revés a Fognini, quien echó una pelota fuera en el cuarto punto y la lanzó contra la red, en el quinto.

Con la pizarra 6-1 después de mantener su servicio, Taylor aseguró la victoria con otro quiebre más que le garantizó el acceso a la semifinal en la que mañana enfrentará al moldavo Radu Albot, séptimo favorito, ganador del australiano Thanasi Kokkinakis por 6-3, 6-3.

En la otra semifinal se enfrentarán los argentinos Guido Pella, vigésimo cuarto del ránking, y Diego Schwartzman, vigésimo séptimo.

Pella, segundo favorito, vino de atrás para derrotar por 4-6, 6-1, 6-2 al coreano Soonwoo Kwon, y Schwartzman venció por 6-1, 6-2 al kazajo Mikhail Kukushkin .

Kwon olvidó que es la raqueta 112 del mundo y se le plantó a Pella con servicios a gran velocidad, se mantuvo concentrado y le quebró el saque en los juegos tercero, séptimo y noveno para llevarse la primera manga ante la sorpresa de todos.

Guido, que el mes pasado alcanzó los cuartos de finales en Wimbledon, no entró en pánico. Primero aseguró su servicio, pegó buenos golpes con su revés a dos manos y después de quebrar en el cuarto juego ganó tres puntos seguidos para imponerse por 6-2.

En el tercero se vio la diferencia de ránking. Aunque Kwon persistió, sufrió un rompimiento en el tercer “game” y a partir de ahí el argentino tomó el control.

“Nunca tuve un contrario que le pegara tan duro a la pelota, me descolocó; estaba suelto porque no tenía nada que perder, pero pude ganar. Ahora me toca con Schwarzman, mi compañero de habitación, a ver si no me hace alguna maldad”, dijo en tono de broma Pella.

Schwartzman parpadeó con su servicio en algunos momentos, pero le alcanzó para pasar por encima de Kukushkin en 57 minutos.

El Abierto de Tenis de Los Cabos celebra su cuarta edición en cancha dura con una bolsa de premios de 858.565 dólares. Se trata de uno de los torneos 250 más reconocidos del mundo que los organizadores esperar subir a la categoría 500 cuando aparezca una oportunidad en el calendario.