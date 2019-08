Los argentinos Pella y Schwartzman ganan y se enfrentarán en las semifinales

Los argentinos Guido Pella y Diego Schwartzman ganaron hoy en el Abierto de tenis de Los Cabos en el que se enfrentarán entre ellos este viernes en la fase de los cuatro mejores del campeonato.

En los cuartos de finales, Pella, vigésimo cuarto de la lista de la ATP, vino de atrás para aventajar por 4-6, 6-1, 6-2 al coreano Soonwoo Kwon, y Schwartzman venció por 6-1, 6-2 al kazajo Mikhail Kukushkin .

A pesar de llegar del torneo clasificatorio y de ser el jugador 112 del mundo, Kwon se le plantó a Pella con servicios a gran velocidad, se mantuvo concentrado y le quebró el saque en los juegos tercero, séptimo y noveno para llevarse la primera manga ante la sorpresa de todos.

Guido, que el mes pasado alcanzó los cuartos de finales en Wimbledon, no entró en pánico. Primero aseguró su servicio, pegó buenos golpes con su revés a dos manos y después de quebrar en el cuarto juego ganó tres puntos seguidos para imponerse por 6-2.

En el tercero se vio la diferencia de ránking. Aunque Kwon persistió, sufrió un rompimiento en el tercer “game” y a partir de ahí el argentino tomó el control.

“Nunca tuve un contrario que le pegara tan duro a la pelota, me descolocó; estaba suelto porque no tenía nada que perder, pero pude ganar. Ahora me toca con Schwartzman, mi compañero de habitación, a ver si no me hace alguna maldad”, dijo en tono de broma Pella.

Diego Schwartzman se vio seguro y, a pesar de por momentos parpadear con su servicio, pasó por encima de Kukushkin, al que derrotó en apenas 57 minutos.

En otro duelo de cuartos de finales el moldavo Radu Albot, séptimo favorito, venció al australiano Thanasi Kokkinakis por 6-3, 6-3, y mañana jugará la semifinal contra el mejor entre el italiano Fabio Fognini y el estadounidense Taylor Fritz.

Fognini, primer preclasificado y campeón defensor, tendrá un rival complicado en Frtiz, quinto sembrado, considerado a sus 21 años como uno de los jugadores con más proyección en el circuito.