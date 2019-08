Checo: Optimista, dos carreras buenas meten en la pelea por mejor del resto

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point), que lleva siete carreras sin puntuar, alejado del puesto que debería ocupar en el Mundial de Fórmula Uno -en el que es decimosexto, con 13 puntos-, dijo a EFE en Hungría, sede del duodécimo Gran Premio del año, que es “optimista"; y que “mejorando”, con “dos carreras buenas”, se meterán “en la pelea por ser el mejor del resto”.

“No ha sido mi mejor racha”, admitió en el Hungaroring este jueves ‘Checo’, nacido hace 29 años en Guadalajara y que afronta su novena campaña en la F1, en la que ha logrado ocho podios. “Pero de las siete carreras, de la única que debo tomar responsabilidades es de la de Alemania (en Hockenheim, donde se accidentó en la lluvia el pasado domingo). En las demás he estado trabajando a un gran nivel y llevando el auto a lo máximo”, apuntó el mexicano, que anunció que renovará con su escudería un contrato que “aún no” ha firmado.

“No tenemos un auto competitivo, pero en Alemania tengo que tomar responsabilidad y soy el primero en decirlo cuando hay alguna falla”, indicó a Efe el bravo piloto tapatío, que espera que el acuerdo de renovación con su escudería se cierre pronto y que éste sea “a largo plazo”.

Hungría -un circuito que no se le da muy bien, según admitió el piloto de México- albergará la duodécima de las 21 pruebas del Mundial, que cerrará ‘por vacaciones’ después de la carrera del Hungaroring, donde su mejor clasificación es el octavo puesto que logró en 2017.

“Ahora bien: el campeonato es largo y espero que la segunda parte de la temporada sea bastante buena para nosotros como equipo”, dijo ‘Checo’ este jueves en el ‘motorhome’ de su escudería en el circuito de las afueras de Budapest, donde explicó a Efe que es “optimista” por las mejoras que trajo su equipo a partir de la pasada carrera, que su compañero canadiense Lance Stroll acabó en cuarta posición.

“Sí. Sin duda. Soy optimista para el resto de la temporada”, afirmó el mexicano este jueves en el Hungaroring.

“Si mejoramos lo suficiente y hacemos dos buenas carreras, nos meteremos de nuevo en la pelea por ser ‘el mejor de entre el resto’ (‘the best of the rest’, en inglés, en referencia al grupo de pilotos que no militan en las tres escuderías con opciones a podio: Mercedes, Ferrari y Red Bull). No será el primer año que lo hacemos. Los pasados tres lo fui en dos ocasiones; y otra acabé octavo”, manifestó a Efe Sergio Pérez.

"Éste en particular ha sido hasta ahora un año difícil, pero puedo esperar estar ahí", afirmó ‘Checo’, que mostró su alegría por su próxima renovación.

“Es un buen sitio en el que estar, desde luego. Llevo mucho tiempo en este equipo. Recuerdo hace un año, cuando sucedió justo aquí, en Hungría, todo lo relacionado con el concurso de acreedores (de la antigua Force India) y todo ese proceso administrativo”.

“Así que, viendo cómo era la situación en la que estábamos; y viendo cómo estamos ahora y hacia dónde se dirige el equipo; es motivo suficiente para estar orgulloso y ser optimista con miras al resto de la temporada y a los próximos años”, explicó el piloto de Guadalajara este jueves en el Hungaroring.

“Obviamente, el contrato aún no está firmado y en F1 hasta que una cosa no está cerrada, no está cerrada. Pero creo que todo está muy bien encaminado y que será una cuestión de algo más de tiempo para que quede, efectivamente, cerrado”, apuntó.

“Me queda trabajo por hacer. Aunque llevo mucho tiempo aquí, aún quedan muchas cosas por suceder con este equipo” opinó ‘Checo’, que cree que empezó el año “bien, sin errores, optimizando el potencial del coche, durante la primera parte de la temporada”.

“Creo que, como dije, debo tomar responsabilidad por lo de Alemania. Pero en líneas generales, creo que hay cosas positivas que extraer y espero tener una fuerte segunda parte de la temporada. El equipo es optimista, hay buenos números y todo debería estar bien”, dijo el mexicano, que valoró el cuarto puesto logrado en Alemania por su compañero canadiense Lance Stroll.

“Es un buen resultado para el equipo. En ese sentido, de Alemania nos fuimos contentos. La verdad es que Lance me ha impresionado. Es un piloto de carrera, como yo; que mejora los domingos”, apuntó el mexicano, que reconoció que, tras abandonar, en la primera vuelta, en Hockenheim, vio “una carrera interesante”.

“Hacía muchos años que no veía en directo una carrera de Fórmula Uno por televisión. La verdad es que fue una carrera divertida”, comentó ‘Checo’, provocando las risas de los presentes. “Normalmente me aburrían las carreras”, admitió.

“La verdad es que después de la carrera de Alemania he pasado unos días malos. Pero de todo se aprende; y me gustaría irme de vacaciones con un buen sabor de boca”, comentó.

“Cometí errores en Alemania. Pero casi todos los cometieron; lo que pasa es que unos se libraron y otros no. Y yo, por desgracia, fui de los que no se libraron”, indicó ‘Checo’, que espera, a pesar de no ser uno de los circuitos que mejor se le dan a su equipo, recuperar la suerte este fin de semana en Hungría.

“Me dolió lo de Alemania, pero espero tener otra oportunidad pronto”, recalcó Sergio Pérez este jueves en el Hungaroring.

Adrian R. Huber