El argentino Juan Vita quiere aportar al fútbol panameño y pondera el nivel de la LPF

El Costa del Este, equipo de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), presentará este semestre un toque a mate y tango con el técnico argentino Juan Vita, quien ha venido a Panamá “a aportar”, según afirmó este miércoles en una entrevista con Efe.

“Soy un entrenador que está intentando trabajar lo mejor posible”, agregó Vita, quien dirigió durante cinco años al club Banfield de Argentina y se declara un “apasionado del fútbol”.

“Desde hace cuatro meses he estado dando seminarios en Centroamérica, todos de fortaleza mental y procesos de entrenamientos, y enseñando mi trabajo, se dieron unas reuniones y acá estamos”, comentó sobre su llegada a Panamá.

El técnico, que hizo todas las divisiones inferiores en River Plate pero también tuvo su paso por Tigres y dejó de jugar a los 22 años, pondera en la conversación con Efe el nivel de juego de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) al señalar que le parece que está subestimada.

“El fútbol es difícil en todos lados. Yo me he encontrado jugadores con mucho talento. Por ahí, antes de llegar acá, me decían ‘que el jugador panameño es difícil’, la verdad no se me ha hecho nada difícil entrenar al jugador panameño, al contrario de lo que me decían, estos chicos trabajan, tienen disposición y son disciplinados”, indicó.

Sobre la LPF, Vita la tilda de “competitiva” y que “está creciendo y hay que tener fe de que va a mejorar todos los años”.

Vita se centra en que hay que seguir trabajando de manera integral en el jugador panameño, para poder tener frutos en el futuro.

“Hay que trabajar mucho el aspecto táctico, lo mental y lo físico, como los jugadores de cualquier parte del mundo”, señaló.

Sobre su integración al Costa del Este, Vita resalta que ha “siempre ha sido” bueno el apoyo que le dan tanto la junta directiva como los que lo acompañan en el cuerpo técnico.

“Me han recibido bárbaro”, espetó Vita el técnico.

El Costa del Este de Juan Vita tuvo el arranque de campeonato soñado al derrotar 3-1 al Club Deportivo Universitario, pero el estratega aclara que tenían fe en que “se iba a hacer un buen partido.

“Fue inesperado, pero apenas es el primer partido, faltan 17 así que estamos tranquilos”, mencionó.

No se apura en esta nueva incursión en su carrera como técnico del Costa del Este y por eso Vita apela a la “paciencia”, buscará primero el equilibrio emocional “en cuanto a los resultados” y posicionarse en los torneos como “un equipo competitivo”.

“Si trabajamos a corto, mediano y largo plazo los resultados se darán, pero por el momento no pensamos en títulos, sino en los partidos que siguen”, expresó.

Por último Vita señaló que centra su trabajo en “lo más difícil en el fútbol, aunque parezca simple, es que un jugador se la dé a un compañero”.

“Pero también se trabaja en la movilidad, control y por su puesto en reforzar la zona defensiva. Porque en el fútbol no hay equipo que juegan bien y otros que defienden, me parece que todo los equipos pueden hacer las dos cosas, en eso andamos en busca de un equilibrio.”, dijo.

El Costa del Este de Juan Vita tienen en su segunda incursión en el Apertura 2019 de la LPF ante el Tauro, el sábado próximo.

Con el argentino, el club Costa del Este intentará ganar su primer título en primera división.

Rogelio Adonican Osorio