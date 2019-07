De Niro negocia repetir con Scorsese en “Killers of the Flower Moon”

Robert de Niro , que estrenará este año la película “The Irishman” de Martin Scorsese , está negociando repetir con este director en la cinta “Killers of the Flower Moon”, informó hoy el medio especializado Deadline.

Si las conversaciones llegaran a buen puerto, De Niro se uniría a un elenco en el que ya figura Leonardo DiCaprio , otro actor que es un habitual colaborador de Scorsese.

La trama de “Killers of the Flower Moon” se desarrolla en Oklahoma durante la década de 1920 y gira en torno a los miembros de la tribu Nación Osage, justo tras el descubrimiento de pozos petrolíferos en sus tierras.

Sus integrantes fueron asesinados uno a uno, y el recién creado FBI (Buró Federal de Investigaciones) asumió la investigación del caso sin esperar la conspiración a la que se iban a enfrentar.

El proyecto está basado en el libro homónimo escrito por David Grann.

“Cuando leí el libro de David, comencé a visualizarlo de inmediato: la gente, los escenarios, la acción... Sabía que tenía que convertirlo en una película”, dijo Scorsese en octubre de 2018 al anunciar el rodaje.

“Estoy entusiasmado por llevar esta perturbadora historia estadounidense a la gran pantalla”, agregó.

Scorsese y De Niro forman una de las parejas más emblemáticas y del cine y han dejado su firma en cintas como “Mean Streets” (1973), “Taxi Driver” (1976), “Raging Bull” (1980), “Goodfellas” (1990) o “Casino” (1995).

De Niro es junto a Al Pacino el protagonista de “The Irishman”, filme de mafiosos que Scorsese presentará este año en Netflix y en donde también aparecen Joe Pesci o Harvey Keitel.

Por su parte, DiCaprio y Scorsese trabajaron a cuatro manos en largometrajes como “Gangs of New York"(2002), “The Departed” (2006) o “The Wolf of Wall Street” (2013).

“Killers of the Flower Moon” tampoco sería la primera vez que De Niro y DiCaprio comparten créditos en una película, ya que ambos participaron en “This Boy’s Life” (1993) y “Marvin’s Room” (1996).

DiCaprio estrenó la pasada semana en Estados Unidos “Once Upon a Time... in Hollywood”, la nueva cinta de Quentin Tarantino y en donde figuran asimismo Brad Pitt y Margot Robbie.