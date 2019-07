Comisionada residente P.Rico dice está fuera proceso para secretaria Estado

La comisionada residente de Puerto Rico ante la Cámara de Representantes de EE.UU., Jennifer González, subrayó hoy que nadie se ha puesto en contacto con ella para asumir la secretaria de Estado de la isla además, dijo estar fuera del proceso de evaluación y subrayó que no respalda ninguna candidatura especifica para el puesto.

Eso si, indicó en un comunicado, “me reitero en que debe nombrarse lo más pronto posible un secretario de Estado en propiedad para tener una persona que pueda ocupar el cargo, darle dirección, estabilidad y credibilidad a la isla”.

En este sentido, dijo que Puerto Rico cuenta con “muchas personas capacitadas, con experiencia y de conducta honrada para asumir las riendas del gobierno, pero es prerrogativa del Gobernador nominar y de la Asamblea Legislativa emitir su consejo y consentimiento”.

“Hace unos días me puse a la disposición de trabajar con las personas que por orden de sucesión constitucional podrían ocupar el cargo. Eso no significó endoso a la candidatura de ninguna persona, solo mi disposición y deseo de trabajar en equipo para que la isla salga adelante”, reiteró.

Anuncio

También quiso aclarar que está “fuera de todo el proceso de evaluación o nominación. Por lo que no se me han solicitado, ni consultado nada respecto a esa sucesión. Yo me mantengo enfocada en continuar dando la cara y trabajando en el Congreso y ante las agencias federales ante los sucesos de las últimas 3 semanas, sin dejar de estar al tanto de lo que ocurre en mi isla”.

“No voy a especular sobre nombres o candidatos al estar fuera del proceso, ni tampoco estoy endosando o recomendando a nadie para ocupar el cargo. La persona que finalmente ocupe el cargo contará con mi colaboración para restablecer relaciones en el gobierno federal y trabajar duro por Puerto Rico”, manifestó.

Por último, dijo no estar de acuerdo con el se deje “vacante el puesto y es momento de una transición ordenada. El periodo de incertidumbre tiene que terminar para darle guía a la función de gobierno y estabilidad a nuestra economía”.