El “Tuca” Ferretti dice que Tigres fue superior a Chivas pese a la derrota

El brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti, técnico del Tigres UANL, campeón del fútbol mexicano, afirmó hoy que su equipo fue superior al Guadalajara, pese a haber jugado con un hombre menos y de perder por 2-0.

“Mi equipo fue el que yo esperaba, con un hombre menos fuimos superiores. No nos alcanzó para empatar, pero debo quedarme tranquilo con lo futbolístico; con diez hombres, hicimos las cosas mucho mejor que ellos”, expresó el estratega en rueda de prensa.

En el cierre de la segunda jornada del torneo Apertura, las Chivas de Guadalajara vencieron al Tigres UANL en un partido ríspido en el que el defensa mexicano Carlos Salcedo fue expulsado en el minuto 23 luego de una entrada contra el delantero Alan Pulido.

El “Tuca” señaló que la expulsión fue determinante para que su equipo no pudiera mostrar un mejor fútbol y no fuera más contundente en las llegadas al arco rival.

Anuncio

Afirmó que la falta que el defensa Luis Rodríguez marcó en tiempo de compensación contra Pulido no ameritaba penal y que antes de eso el Tigres había tenido mayor posesión de la pelota y posibilidades de gol.

El técnico reprobó la actitud de su homólogo de Chivas, Tomás Boy, expulsado luego de confrontar al árbitro Oscar Macías e insultar al delantero francés André Pierre Gignac y aseguró que será la comisión disciplinaria quien determine la sanción.

“La comisión disciplinaria tomará cartas en el asunto. Yo de un tiempo para acá no me meto con los jugadores del otro equipo, puedo decir algo a los míos, gritar, hacer muchas cosas pero con los jugadores del equipo rival jamás lo he hecho y jamás lo voy a hacer”, dijo.

Ferretti negó que el altercado con el “Jefe” Boy haya desconcentrado a Gignac, y aseguró que le dio más fuerza para alentar a su equipo.

Anuncio

“No perdió la concentración al contrario, tiene vergüenza deportiva y no se deja”, concluyó.

Tigres suma tres puntos en el torneo, con una victoria y una derrota y se coloca en el lugar ocho de la clasificación general con cuatro goles a favor y cuatro en contra.

El conjunto felino visitará a los Pumas de la UNAM del entrenador español Michel el próximo domingo en la fecha tres del Apertura.